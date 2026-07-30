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Нефть подешевела, несмотря на эскалацию в Персидском заливе

09:01 30.07.2026 Чт
2 мин
Какие цены на нефть сегодня?
aimg Татьяна Степанова
Нефть подешевела, несмотря на эскалацию в Персидском заливе Фото: нефть подешевела, несмотря на эскалацию в Персидском заливе (Getty Images)
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Цены на нефть снизились 30 июля, несмотря на эскалацию атак в Персидском заливе. Внимание инвесторов сместилось на потоки поставок через ключевые узкие пункты в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня фьючерсы на марку Brent упали на 96 центов, или 1,06%, до 89,78 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 64 цента, или 0,76%, до 83,82 доллара за баррель.

Цены на нефть резко выросли в среду, 29 июля, после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "очень сильный" удар по Ирану после иранского ракетного удара во вторник по американской базе в Иордании.

Также вчера США и Саудовская Аравия атаковали поддерживаемые Ираном военизированные формирования в Ираке.

Это был первый случай, когда Саудовская Аравия публично присоединилась к авиаударам США в ответ на атаки беспилотников, запущенные из Ирака, на нефтяные саудовские цели.

По словам аналитиков, рынок придерживается определенной закономерности: геополитические заголовки в СМИ провоцируют быстрый рост цен, но эти показатели часто кратковременны, поскольку фактические потоки поставок нефти и параллельные дипломатические усилия, как правило, определяют, как долго будут продолжаться эти росты цен.

Снабжение сырой нефти все еще осуществляется из ключевого региона Персидского залива, несмотря на почти полное закрытие Ормузского пролива.

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, очередное обострение на Ближнем Востоке произошло после того, как Корпус стражей исламской революции атаковал американские войска в Иордании.

В ответ США вместе с Саудовской Аравией нанесли удары по поддерживаемым Ираном группировкам в Ираке, которые, по данным Вашингтона, в последние дни пытались атаковать нефтяную инфраструктуру королевства.

После обстрела американских военных президент США Дональд Трамп жестко отреагировал, пообещав нанести Ирану мощный удар.

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