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Нефть подешевела из-за 50-дневной отсрочки Трампа на санкции против России

США, Вторник 15 июля 2025 08:58
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Нефть подешевела из-за 50-дневной отсрочки Трампа на санкции против России Фото: Трамп опустил цены на нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали после того, как президент США Дональд Трамп установил 50-дневный срок для России, чтобы прекратить войну против Украины и избежать новых санкций. Это ослабило опасения трейдеров по поводу перебоев с поставками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent 15 июля упали на 0,4%, до 68,9 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на 0,5% до 66,63 доллара. Оба контракта по итогам предыдущей сессии снизились более чем на 1 доллар.

Реакция на заявления Трампа

"Более мягкая позиция Трампа в отношении санкций из-за российской нефти ослабила опасения по поводу дефицита поставок, в то время как его тарифный план продолжает усиливать экономическое давление", - отметила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

Цены на нефть выросли на фоне новостей о возможных санкциях, однако позже потеряли этот рост, поскольку 50-дневный срок вселил надежды на то, что санкций удастся избежать, а трейдеры размышляли о том, действительно ли США введут высокие пошлины для стран, продолжающих торговлю с Россией.

Аналитики ING заявили, что если Трамп действительно пойдет на это и предложенные санкции будут реализованы, "это радикально изменит перспективы нефтяного рынка".

"Китай, Индия и Турция являются крупнейшими покупателями российской сырой нефти. Им необходимо будет взвесить выгоды от покупки российской нефти со скидкой", - говорится в заметке ING.

Трамп 14 июля объявил о поставках нового оружия в Украину, а 12 июля заявил, что с 1 августа введет 30-процентную пошлину на большинство импортных товаров из Евросоюза и Мексики, что стало дополнением к аналогичным предупреждениям для других стран.

Тарифы могут замедлить экономический рост, что может привести к снижению мирового спроса на топливо и снижению цен на нефть.

Прогнозы ОПЕК и Goldman Sachs

Несмотря на краткосрочную волатильность, ОПЕК заявляет, что спрос на нефть в третьем квартале останется "очень высоким". Это позволит поддерживать рыночный баланс, несмотря на геополитические риски.

Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть на вторую половину 2025 года. Среди причин - перебои с поставками, падение запасов в странах ОЭСР и ограничения экспорта из России.

Банк ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent во второй половине 2025 года составит 66 долларов за баррель, что на 5 долларов выше предыдущего прогноза, а на нефть марки WTI - 63 доллара, что на 6 долларов выше. Прогнозы на 2026 год остаются неизменными: 56 долларов за баррель для марки Brent и 52 долларов за баррель для марки WTI.

Напомним, цены на бензин резко выросли в Украине из-за скачка нефти в июне на фоне войны Израиля и США против Ирана. Цены остаются высокими и в июле, несмотря на падение нефтяных цен.

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