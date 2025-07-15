Нафта подешевшала через 50-денне відтермінування Трампа на санкції проти Росії

Ціни на нафту впали після того, як президент США Дональд Трамп встановив 50-денний термін для Росії, щоб припинити війну проти України й уникнути нових санкцій. Це послабило побоювання трейдерів з приводу перебоїв з поставками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent 15 липня впали на 0,4%, до 68,9 доларів за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на 0,5% до 66,63 долара. Обидва контракти за підсумками попередньої сесії знизилися більш ніж на 1 долар.

Реакція на заяви Трампа

"Більш м'яка позиція Трампа щодо санкцій через російську нафту послабила побоювання з приводу дефіциту поставок, в той час як його тарифний план продовжує посилювати економічний тиск", - зазначила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Ціни на нафту зросли на тлі новин про можливі санкції, проте пізніше втратили це зростання, оскільки 50-денний термін вселив надії на те, що санкцій вдасться уникнути, а трейдери роздумували над тим, чи справді США запровадять високі мита для країн, які продовжують торгівлю з Росією.

Аналітики ING заявили, що якщо Трамп дійсно піде на це і запропоновані санкції буде реалізовано, "це радикально змінить перспективи нафтового ринку".

"Китай, Індія і Туреччина є найбільшими покупцями російської сирої нафти. Їм необхідно буде зважити вигоди від купівлі російської нафти зі знижкою", - йдеться в дописі ING.

Трамп 14 липня оголосив про постачання нової зброї в Україну, а 12 липня заявив, що з 1 серпня запровадить 30-відсоткове мито на більшість імпортних товарів з Євросоюзу та Мексики, що стало доповненням до аналогічних попереджень для інших країн.

Тарифи можуть сповільнити економічне зростання, що може призвести до зниження світового попиту на паливо і зниження цін на нафту.

Прогнози ОПЕК і Goldman Sachs

Незважаючи на короткострокову волатильність, ОПЕК заявляє, що попит на нафту в третьому кварталі залишиться "дуже високим". Це дасть змогу підтримувати ринковий баланс, незважаючи на геополітичні ризики.

Goldman Sachs підвищив прогноз цін на нафту на другу половину 2025 року. Серед причин - перебої з поставками, падіння запасів у країнах ОЕСР і обмеження експорту з Росії.

Банк очікує, що середня ціна на нафту марки Brent у другій половині 2025 року становитиме 66 доларів за барель, що на 5 доларів вище попереднього прогнозу, а на нафту марки WTI - 63 долари, що на 6 доларів вище. Прогнози на 2026 рік залишаються незмінними: 56 доларів за барель для марки Brent і 52 доларів за барель для марки WTI.