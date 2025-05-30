Бензин, дизель и автогаз подешевели за май: какие цены на АЗС в Украине

Розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине упали в мае 2025 года. Дизельное топливо подешевело на гривну за литр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 30 мая 2025 года на бензин А-95 составляют 54,56 гривен за литр (-0,25 гривен за месяц), на дизельное топливо 53,54 гривен за литр (-1,00 гривен), на автогаз 35,32 гривен за литр (-0,49 гривен).



Цены на АЗС 30 мая



Причины изменения цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. За май 2025 года цены на нефть марки Brent выросли 63 до 64 долларов за баррель.

Также влияет курс доллара, который стабилен в течение последних четырех месяцев на уровне 41,50 грн/доллар.

В апреле НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украине в текущем году в сторону уменьшения из-за удешевления нефти.

НБУ улучшил прогноз роста цен на топливо до 1,2% в конце 2025 года по сравнению с 13,5% в прогнозе за январь.

Согласно ожиданиям, цены могут немного повыситься из-за требования обязательного добавления биоэтанола в автомобильные бензины с 1 мая 2025 года. За добавление спирта производители будут брать наценку.