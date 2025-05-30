Бензин, дизель и автогаз подешевели за май: какие цены на АЗС в Украине
Розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине упали в мае 2025 года. Дизельное топливо подешевело на гривну за литр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены 30 мая 2025 года на бензин А-95 составляют 54,56 гривен за литр (-0,25 гривен за месяц), на дизельное топливо 53,54 гривен за литр (-1,00 гривен), на автогаз 35,32 гривен за литр (-0,49 гривен).
Причины изменения цен
Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. За май 2025 года цены на нефть марки Brent выросли 63 до 64 долларов за баррель.
Также влияет курс доллара, который стабилен в течение последних четырех месяцев на уровне 41,50 грн/доллар.
В апреле НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украине в текущем году в сторону уменьшения из-за удешевления нефти.
НБУ улучшил прогноз роста цен на топливо до 1,2% в конце 2025 года по сравнению с 13,5% в прогнозе за январь.
Согласно ожиданиям, цены могут немного повыситься из-за требования обязательного добавления биоэтанола в автомобильные бензины с 1 мая 2025 года. За добавление спирта производители будут брать наценку.
Напомним, розничные цены на бензин, дизель и автогаз выросли за 2024 год. Средние розничные цены 2 января 2025 года на бензин А-95 составили 55,55 гривен за литр (+4,07 гривен за год), на дизельное топливо 52,75 гривен за литр (+1,25 гривен), на автогаз 35,41 гривен за литр (+5,58 гривен).
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