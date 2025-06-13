Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине

Текущая эскалация конфликта между Израилем и Ираном может иметь глобальные последствия, в том числе и для Украины.

РБК-Украина объясняет, как события на Ближнем Востоке могут повлиять на российско-украинскую войну в экономическом, военном, политическом и информационном аспектах.

Противостояние Ирана и Израиля с одной стороны, и российско-украинская война с другой тесно связаны не только потому, что Иран активно помогает Москве. Более важно то, что они тесно связаны и в представлении американского президента Дональда Трампа.

Еще несколько месяцев назад РБК-Украина слышало от собеседников в украинском руководстве о том, что Белый дом крепко увязывает окончание российско-украинской войны с решением иранской проблемы – и такой "пакет", конечно, Украине невыгоден, потому что предполагает какие-то уступки с нашей стороны.

В начале июня это публично подтвердил и сам Трамп. В свое отчете о разговоре с Владимиром Путиным на странице в Truth Social американский президент, упомянув про войну в Украине, сразу перешел к теме Ирана. "Президент Путин предложил, что он примет участие в переговорах с Ираном и что он, возможно, мог бы быть полезным для быстрого завершения этих переговоров", – написал Трамп.

Таким образом, хозяин Белого дома прямо признал, что Путин хочет "продать" ему свое влияние на Тегеран. И, очевидно, потребовать взамен каких-то уступок на украинском направлении.

Насколько ощутимым будет эффект от нынешней эскалации на Ближнем Востоке на ситуацию в Украине, зависит прежде всего от масштаба этой эскалации. Если ответ Ирана окажется довольно скромным и спираль конфликта дальше не раскрутится, особых последствий не будет. Но с учетом размаха и эффективность операции Израиля такой вариант выглядит маловероятным.

Поэтому даже если все в итоге не закончится большой войной на Ближнем Востоке с множеством участников (такой сценарий тоже маловероятен), то обмен ударами между Ираном и Израилем может длиться еще долго. О том, что так наверняка будет, уже предупредил и израильский премьер Беньямин Нетаньяху.

Экономическое влияние

Наиболее конкретный результат атаки на Иран, который ощущается уже сейчас – это резкий скачок мировых цен на нефть. Для Украины это, конечно, плохая новость.

В последнее время Россия имела большие проблемы с наполнением бюджета из-за падения нефтегазовых доходов. Ожидаемые вскоре санкции со стороны Евросоюза или даже всей "Большой семерки" могли еще больше подорвать способность страны-агрессора вести долгую войну. Теперь же есть риск того, что ситуация развернется в обратную сторону. Все зависит от того, насколько устойчивым окажется ценовой рост. И не будет ли Ирана сознательно заострять ситуацию на рынке нефти, мешая поставкам нефти из Персидского залива через Ормузский пролив.

Более подробно и ситуации с ценами на нефть и бензин в связи с эскалацией на Ближнем Востоке читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Военное влияние

В военном аспекте Иран и Россия давно и тесно сотрудничают. Но, к сожалению, едва ли стоит рассчитывать на то, что нынешние проблемы Ирана серьезно подорвут наступательные возможности россиян. Технологии производства тех же "Шахедов" агрессорами давно освоены, более того, они успешно масштабируют производство у себя и от иранских поставок едва ли сильно зависят, если вообще зависят.

В обратном направлении – от России к Ирану – вполне могут поступить какие-то средства противовоздушной обороны (масштаб потерь ПВО Ирана после израильской атаки пока до конца не понятен, но они явно значительны). Впрочем, едва ли Россия, которая сама постоянно находится под ударами со стороны Украины, пойдет на серьезное ослабление своей ПВО ради помощи союзнику.

Что точно повредит Украине – так это то, что теперь более активную помощь Израилю будут вынуждены оказывать американцы. К сожалению, это может быть и в ущерб Украине. О том, что такая проблема существует, несколько дней назад, еще до израильской атаки, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "20 тысяч ракет для борьбы с "Шахедами". Это было недорого, но это особая технология. Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", – заявил Зеленский в интервью ABC News.

Эти 20 тысяч предусматривались для американских военных в регионе, но в нынешней ситуации наверняка возможны и крупные поставки непосредственно Израилю. Ведь для Ирана одним из главных инструментов в войне с Израилем являются те же "Шахеды", которые они уже запустили сегодня утром.

Политическое влияние

Но самое большое значение будет иметь политический аспект, а именно – трактовка происходящего Дональдом Трампом. С одной стороны, он может прийти к выводу, что Путин не выполнил своих обещаний и не смог усмирить иранцев, раз уж те были настолько неуступчивыми в переговорах последних недель, и Израилю пришлось идти на крайние меры.

С другой стороны, если конфликт будет набирать обороты, то возможностей "продавать" свое влияние на Тегеран у Кремля станет еще больше. Ведь Трамп пришел к власти с обещаниями "заканчивать войны", а по факту они не то, что не закончились, а лишь набрали оборотов.

Тогда перед Трампом будут две возможные стратегии. Либо и далее пытаться "договариваться", в том числе с Москвой или через Москву. Либо напротив, занять гораздо более жесткую позицию в противостоянии со всей мировой осью зла во главе с Россией – к чему его так долго подталкивают Украина и Европа.

Владимир Путин и Верховный лидер Ирана Али Хаменеи (фото: Getty Images)

Наконец, Трамп может решить, что Россия и Путин в принципе ни при чем к происходящему на Ближнем Востоке, что это дело лишь Ирана, Израиля и самих США.

И уже есть некоторые признаки того, что Трамп выбрал именно этот третий путь. По крайней мере, его последний пост в Truth Social на эту тему не содержит вообще никаких отсылок к России. Напротив, американский президент публично позиционирует атаку Израиля как жесткое средство принуждения Ирана к сделке – к чему РФ никакого отношения не имеет.

Информационное влияние

В чисто информационном плане события на Ближнем Востоке, безусловно, сдвинули тему российско-украинской войны вниз в мировой повестке дня. И если эскалация будет продолжаться, наверняка какое-то время ситуация такой и останется.

Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что из-за ирано-израильского конфликта мир "забудет" о российско-украинской войне. По крайней мере, после предыдущих эскалаций в регионе – атаке террористов ХАМАС на Израиль или начала израильской операции в Секторе Газа – этого не произошло.

Российская агрессия против Украины уже давно стала слишком глобальной и важной историей, оказывающей колоссальное влияние на Европу и весь мир – потому вытеснить ее на задворки общественно внимания точно не получится. Но вот лично Дональд Трамп на какое-то время действительно может полностью переключиться на "завершение" новой войны.