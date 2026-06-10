Нефть дорожает на фоне нового обострения между США и Ираном, - Reuters

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 66 центов, или 0,7%, до 92,11 доллара за баррель, тогда как цена на американскую нефть West Texas Intermediate поднялась на 60 центов, или 0,7%, до 88,80 доллара.

По словам старшрго рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевой, последние атаки США и Ирана вновь привлекли внимание трейдеров к военным рискам и возможным перебоям в поставках.

"Хотя дипломатические усилия продолжаются, последние обмены ударами снова подняли геополитическую премию за риск на нефтяных рынках", - пояснила она.

Между тем запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,12 млн баррелей, тогда как запасы бензина сократились на 1,19 млн баррелей.