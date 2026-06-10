Нефть дорожает на фоне нового обострения между США и Ираном, - Reuters

Цены на нефть выросли после того, как американские военные нанесли новые удары по Ирану, а рыночные данные показали очередное значительное падение запасов сырой нефти в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть Brent выросли на 66 центов, или 0,7%, до 92,11 доллара за баррель, тогда как цена на американскую нефть West Texas Intermediate поднялась на 60 центов, или 0,7%, до 88,80 доллара.
По словам старшрго рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевой, последние атаки США и Ирана вновь привлекли внимание трейдеров к военным рискам и возможным перебоям в поставках.
"Хотя дипломатические усилия продолжаются, последние обмены ударами снова подняли геополитическую премию за риск на нефтяных рынках", - пояснила она.
Между тем запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,12 млн баррелей, тогда как запасы бензина сократились на 1,19 млн баррелей.
Напомним, во вторник, 9 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном по соглашению находятся уже на "финальной стадии". Он предположил, что она может быть заключена в ближайшие несколько дней.
Однако позже в тот же день Трамп сообщил, что в понедельник вечером Иран сбил американский вертолет Apache. По данным CNN, вертолет был сбит дроном типа "Шахед".
По этой причине Трамп пообещал, что США дадут ответ на этот инцидент.
Уже в ночь на 10 июня США и Иран обменялись взаимными ударами.