Нефть дорожает в начале недели: что влияет на мировые цены

Цены на нефть стабилизировались утром, в понедельник, 27 марта, поскольку инвесторы искали сигналов от более широких финансовых рынков, а заявления президента России Владимира Путина в выходные усилили геополитическую напряженность в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,17% до 75,12 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 0,25% до 69,43 долларов за баррель.

Цена на нефть марки Brent выросла на 2,8% на прошлой неделе, а цена на нефть марки WTI подорожала на 3,8% на фоне ослабления проблем в банковском секторе.

Рынки нефти внимательно следят за настроениями на финансовом рынке, в то время как фундаментальные показатели нефти остаются в стороне, сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу рынка нефти Vanda Insights.

"Ожидайте, что большая часть ценовых движений фьючерсов на нефть марки Brent и WTI произойдет в часы торгов в Европе и США, что будет отмечено большой внутридневной волатильностью", - сказал Хари.

Сильный рост не предвидится до тех пор, пока банковский кризис полностью не разрешится, что может занять дни, если не недели, добавила она.

Сдерживая рост цен на нефть, доллар в понедельник укрепился, поскольку инвесторы оценили действия регулирующих органов по обузданию волнений в мировой банковской системе.

Более сильный доллар делает номинированные в долларах товары более дорогими для держателей других валют и, как правило, оказывает давление на спрос на нефть.

Некоторую поддержку ценам оказали заявления президента Владимира Путина о том, что он разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, что приведет к эскалации геополитической напряженности в Европе из-за Украины.

В воскресенье НАТО раскритиковала Путина за то, что альянс назвал его "опасной и безответственной" ядерной риторикой.

Заместитель премьер-министра России Александр Новак заявил в пятницу, что Москва очень близка к достижению своей цели по сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до примерно 9,5 миллионов баррелей в сутки.

Несмотря на снижение добычи, Россия, как ожидается, сохранит экспорт сырой нефти за счет сокращения объемов нефтепереработки в апреле.

На сегодняшний день экспорт российских нефтепродуктов пострадал больше, чем экспорт сырой нефти, из-за недавнего эмбарго Европейского Союза, когда тонны дизельного топлива застряли на кораблях, ожидающих покупателей.

Аналитики говорят, что запасы сырой нефти в России росли с сентября прошлого года, и страна, вероятно, хотела бы избежать дальнейшего накопления запасов во время сезона технического обслуживания НПЗ с марта по июнь.

"Если Россия хочет сократить накопленные ею запасы, возможно, потребуется продлить сокращение добычи после июня", - отмечают аналитики FGE.

Напомним, Россия резко увеличила поставки нефти в Азию с большими скидками. в марте 2023 года отмечен рост экспорта российской нефти, прежде всего в Китай.