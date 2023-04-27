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Нефть дорожает после падения ниже 80 долларов за баррель

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Токио, Четверг 27 апреля 2023 08:41
Нефть дорожает после падения ниже 80 долларов за баррель Фото: Цены на нефть растут 27 апреля после резкого обвала (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть немного выросли в четверг, 27 апреля, после серьезных потерь на предыдущих двух сессиях, вызванных опасениями рецессии в США и увеличения экспорта российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подрожала на 0,3% до 77,94 долларов за баррель. Американская нефть сорта West Texas Intermediate прибавила в цене 0,2% до 74,42 долларов.

Цены на нефть упали почти на 4% в среду, продолжив потери на предыдущей сессии, поскольку опасения рецессии затмили более значительное, чем ожидалось, падение запасов нефти в США. По состоянию на закрытие среды Brent потеряла 4,9% за неделю, в то время как WTI потеряла 4,6%.

"Цены на сырую нефть остаются высокими после падения ниже уровня 80 долларов, поскольку слишком сильное снижение спроса негативно сказалось на экономических перспективах США", - сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA, добавив, что ОПЕК была права, сократив добычу в начале этого месяца.

По ее словам, нефть пытается найти минимальный уровень, и единственное, что может оказать некоторую поддержку, - это технические покупки.

Новые заказы на основные капитальные товары, произведенные в США, упали в марте больше, чем ожидалось, а поставки сократились, что указывает на то, что снижение расходов бизнеса на оборудование, вероятно, замедлило экономический рост в первом квартале.

Доля ОПЕК в индийском импорте нефти упала самыми быстрыми темпами в 2022/23 году до самого низкого уровня как минимум за 22 года из-за резкого роста потребления более дешевой российской нефти, в то время как Китай также наращивает закупки российской нефти марки Urals.

Загрузка нефти из западных портов России в апреле будет самой высокой с 2019 года, превысив 2,4 миллиона баррелей в сутки, несмотря на обещание Москвы сократить добычу.

Напомним, цены на нефть упали более чем на 5% на прошлой неделе, поскольку усилились опасения по поводу рецессии у крупнейшего в мире потребителя нефти США.

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