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Нафта дорожчає після падіння нижче 80 доларів за барель

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Токіо, Четвер 27 квітня 2023 08:41
Нафта дорожчає після падіння нижче 80 доларів за барель Фото: Ціни на нафту зростають 27 квітня після різкого обвалу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту трохи зросли у четвер, 27 квітня, після серйозних втрат на попередніх двох сесіях, спричинених побоюваннями рецесії до США та збільшення експорту російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent зростала на 0,3% до 77,94 доларів за барель. Американська нафта сорту West Texas Intermediate додала у ціні 0,2% до 74,42 доларів.

Ціни на нафту впали майже на 4% у середу, продовживши втрати на попередній сесії, оскільки побоювання рецесії перевершили значніше, ніж очікувалося, падіння запасів нафти в США. Станом на закриття середовища Brent втратила 4,9% за тиждень, тоді як WTI втратила 4,6%.

"Ціни на сиру нафту залишаються високими після падіння нижче рівня 80 доларів, оскільки занадто сильне зниження попиту негативно позначилося на економічних перспективах США", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA, додавши, що ОПЕК мала рацію, скоротивши видобуток на початку цього місяця.

За її словами, нафта намагається знайти мінімальний рівень, і єдине, що може надати деяку підтримку, – це технічні покупки.

Нові замовлення на основні капітальні товари, вироблені в США, впали в березні більше, ніж очікувалося, а поставки скоротилися, що вказує на те, що зниження витрат бізнесу на обладнання, ймовірно, сповільнило економічне зростання першого кварталу.

Частка ОПЕК в індійському імпорті нафти впала найшвидшими темпами в 2022/23 році до найнижчого рівня як мінімум за 22 роки через різке зростання споживання дешевшої російської нафти, тоді як Китай також нарощує закупівлю російської нафти марки Urals.

Завантаження нафти із західних портів Росії у квітні буде найвищим з 2019 року, перевищивши 2,4 мільйона барелів на добу, незважаючи на обіцянку Москви скоротити видобуток.

Нагадаємо, ціни на нафту впали більш ніж на 5% минулого тижня, оскільки посилилися побоювання з приводу рецесії найбільшого у світі споживача нафти США.

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