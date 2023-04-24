Цены на нефть снижаются из-за неопределенности перспектив мировой экономики

Цены на нефть упали в понедельник, 24 апреля, так как опасения по поводу роста процентных ставок, состояния мировой экономики и перспектив спроса на топливо перевесили поддержку со стороны перспектив снижения поставок из-за сокращения поставок ОПЕК+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефть марки Brent подешевела 0,92% до 80,91 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,95% до 77,13 долларов за баррель.

Оба контракта упали более чем на 5% на прошлой неделе. Это их первое недельное падение за последние пять недель, поскольку усилились опасения по поводу рецессии у крупнейшего в мире потребителя нефти США.

Ожидается, что центральные банки от Соединенных Штатов до Великобритании и Европы поднимут процентные ставки в первую неделю мая, стремясь справиться с упорно высокой инфляцией.

Неровное восстановление экономики Китая после COVID-19 также омрачило его перспективы спроса на нефть, хотя данные китайской таможни показали, что крупнейший в мире импортер сырой нефти достиг рекордных объемов в марте. Импорт Китая от ведущих поставщиков из России и Саудовской Аравии превысил 2 млн баррелей в сутки от каждого.

"Я бы назвал недавние смешанные экономические данные и продолжающееся вмешательство центральных банков в качестве основных факторов недавней коррекции цен", - сказал Джон Дрисколл, директор JTD Energy Services. Тем не менее, многие могут рассматривать это как возможность для покупки на снижении, сказал он.

Тем не менее, аналитики и трейдеры сохраняют оптимизм в отношении восстановления спроса на топливо в Китае во второй половине 2023 года, а также в связи с тем, что дополнительные сокращения поставок, запланированные ОПЕК+ с мая, могут ужесточить рынки.

Ожидается, что восстановление спроса на нефть в Китае более чем компенсирует замедление спроса в странах ОЭСР в ближайшем будущем, в то время как санкции и ограничения предложения повышают риск роста цен, заявили аналитики Национального банка Австралии, добавив, что Brent может вырасти до 92 долларов за баррель к концу года.

Напомним, на прошлой неделе нефть подешевела до минимума с конца марта из-за опасений по поводу рецессии и замедления мирового спроса на нефть.