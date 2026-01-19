Нефть дорожает: почему затишье в Иране остановило падение рынка

Мировые цены на нефть пошли вверх, поскольку президент США Дональд Трамп смягчил угрозы относительно атаки на Иран после жесткого подавления протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В понедельник 19 января цены на нефть показали минимальную положительную динамику. По состоянию на пять утра по Киеву баррель Brent торговался по 64,19 доллара (+0,09%).

Американское сырье WTI на февраль подорожало на 0,15%, достигнув отметки 59,53 доллара. Более активный мартовский контракт на WTI оценивали в 59,39 доллара (+0,08%).

Иранский фактор и позиция Трампа

Основная причина затишья - подавление внутренних протестов в Иране, вызванных экономическим кризисом. По официальным данным, во время жестких расправ погибло 5000 человек.

Президент США Дональд Трамп несколько смягчил риторику, заявив в соцсетях, что Тегеран якобы отказался от планов массовых казней активистов. Это снизило вероятность военного вмешательства США, которое могло бы парализовать работу четвертого по объемам производителя нефти в мире.

"Откат произошел после быстрого снижения "иранской премии", которая привела к 12-недельным максимумам, которые были вызваны признаками ослабления репрессий Ирана против протестующих", - заявил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Давление запасов и фактор Венесуэлы

Сикамор добавил, что это было подчеркнуто данными о запасах в США, которые свидетельствуют о значительном росте запасов сырой нефти и усилении негативного давления на предложение:

Запасы в США: за неделю до 9 января они подскочили на 3,4 млн баррелей , хотя аналитики ожидали сокращения (минус 1,7 млн).

Китайский рекорд: в 2025 году переработка нефти в КНР выросла на 4,1%, а добыча - на 1,5% (по сравнению с 2024 годом), что является историческим максимумом.

Отдельное внимание инвесторы уделяют Венесуэле. Трамп объявил, что США планируют управлять нефтяной отраслью страны после захвата Николаса Мадуро. Вашингтон уже готовит расширенную лицензию для компании Chevron, однако аналитики пока скептически оценивают быстрый рост добычи в этом регионе.