На обанкротившийся Silicon Valley Bank нашелся покупатель

First Citizens BancShares заявил, что приобретет депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank, закрыв одну главу в кризисе доверия, охватившем мировые финансовые рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В рамках сделки подразделение First-Citizens Bank & Trust Company возьмет на себя активы SVB в размере 110 млрд в долларов, депозиты в размере 56 млрд долларов и кредиты в размере 72 млрд долларов.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), взявшая под свой контроль SVB ранее в этом месяце, заявила, что в рамках сделки она получила права на прирост стоимости акций First Citizens BancShares до 500 млн долларов.

First Citizens также получит кредитную линию от FDIC для целей условной ликвидности и будет иметь соглашение с регулирующим органом о разделении некоторых убытков по коммерческим кредитам, чтобы обеспечить дополнительную защиту от потенциальных кредитных убытков.

Аналитики говорят, что этот шаг был положительным для финансовой стабильности и индустрии венчурного капитала, но только до определенного момента.

"Я думаю, что приобретение First Citizens Bank кредитного портфеля и депозитов SVB мало что дает для решения проблемы номер один, с которой сейчас сталкивается банковская система США: депозиты уходят из небольших банков в более крупные банки или фонды денежного рынка", - сказал Редмонд Вонг из Saxo Markets.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим банком, потерпевшим крах после финансового кризиса 2008 года, когда регулирующие органы Калифорнии закрыли банк 10 марта, что вызвало массовые рыночные сбои и усиление стресса в банковском секторе во всем мире.

Silicon Valley Bank был 16-м крупнейшим кредитором в США в конце прошлого года с активами около 209 млрд долларов.

Кризис доверия, спровоцированный его крахом, также привел к краху Signature Bank, чьи депозиты и кредиты будут переданы подразделению New York Community Bancorp, и вынудил второй по величине банк Швейцарии, Credit Suisse, согласиться на поглощение конкурентом UBS.