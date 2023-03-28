ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нефть дешевеет после резкого роста: что влияет на мировые цены

Новина українською →
Токио, Вторник 28 марта 2023 08:35
Нефть дешевеет после резкого роста: что влияет на мировые цены Фото: цены на нефть снижаются после резкого роста (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали, во вторник, 27 марта, после роста на предыдущей сессии. При этом рынки были сосредоточены на развитии банковского кризиса и признаках укрепления спроса в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,36% до 77,84 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 0,04% до 72,78 долларов за баррель.

"Хотя в связи с недавними событиями в банковской системе сохраняются риски, преобладающей тенденцией в ближайшей перспективе могут стать покупки сырой нефти на снижении", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Цены выросли на предыдущей сессии на 4-5% после того, как Турция прекратила прокачку нефти из Курдистана по трубопроводу после решения суда, подтверждавшего, что для отгрузки нефти необходимо согласие Багдада.

Объявление в понедельник о том, что First Citizens BancShares приобретет депозиты и кредиты обанкротившегося банка Silicon Valley Bank, повысило оптимизм относительно состояния банковского сектора, взбудоражившего финансовые рынки.

Цены на нефть также, вероятно, продолжат получать поддержку от признаков восстановления спроса в Китае.

Ожидается, что импорт сырой нефти в Китай вырастет на 6,2% в 2023 году до 540 млн тонн, согласно годовому прогнозу исследовательского подразделения China National Petroleum Corp, опубликованному в понедельник.

"Повышение деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Китая будут основным экономическим драйвером для цен на нефть, поскольку положительные данные, скорее всего, еще больше улучшат перспективы спроса", - сказал Тенг.

Напомним, на прошлой неделе цена на нефть марки Brent выросла на 2,8% на прошлой неделе, а цена на нефть марки WTI подорожала на 3,8% на фоне ослабления проблем в банковском секторе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта
NEWS
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем