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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Цена на нефть изменилась после новостей с Ближнего Востока

11:11 04.06.2026 Чт
2 мин
Какие цены за баррель сейчас?
aimg Елена Чупровская
Фото: Цены на нефть откатились после перемирия между Израилем и Ливаном (Getty Images)

Израиль и Ливан договорились о прекращении огня - и нефть сразу пошла вниз. Рынки увидели в этом шаг к более широкому соглашению между США и Ираном, которое может открыть Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Цены на нефть

Нефть марки Brent подешевела на 87 центов - до 96,92 доллара за баррель. Американская WTI потеряла 78 центов и опустилась до 95,24 доллара.

Это откат после роста на 2% в среду - тогда рынок реагировал на возобновление боевых действий на Ближнем Востоке, включая иранские атаки на Кувейт и удары США вблизи Ормузского пролива.

Соглашение о перемирии и переговоры с Ираном

Израиль и Ливан поздно вечером в среду объявили о переходе к режиму прекращения огня. Это дало рынкам надежду: одно из условий соглашения между Вашингтоном и Тегераном - именно остановка боевых действий между Израилем и Ливаном.

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Президент США Дональд Трамп в среду допустил, что прогресс в переговорах с Ираном может появиться уже в эти выходные. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, подтвердил, что контакты между сторонами продолжаются, но конкретных результатов пока нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что цены на нефть взлетели до 94 долларов за баррель после остановки мирных переговоров между США и Ираном и возобновления боевых инцидентов в Персидском заливе.

Тем временем, президент США Дональд Трамп не исключил, что блокада Ормузского пролива может продлиться до 7 сентября - американского Дня труда, - хотя сам считает этот сценарий маловероятным.

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