Цена на нефть изменилась после новостей с Ближнего Востока

Цены на нефть

Нефть марки Brent подешевела на 87 центов - до 96,92 доллара за баррель. Американская WTI потеряла 78 центов и опустилась до 95,24 доллара.

Это откат после роста на 2% в среду - тогда рынок реагировал на возобновление боевых действий на Ближнем Востоке, включая иранские атаки на Кувейт и удары США вблизи Ормузского пролива.

Соглашение о перемирии и переговоры с Ираном

Израиль и Ливан поздно вечером в среду объявили о переходе к режиму прекращения огня. Это дало рынкам надежду: одно из условий соглашения между Вашингтоном и Тегераном - именно остановка боевых действий между Израилем и Ливаном.

Президент США Дональд Трамп в среду допустил, что прогресс в переговорах с Ираном может появиться уже в эти выходные. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, подтвердил, что контакты между сторонами продолжаются, но конкретных результатов пока нет.