Всемирный банк прогнозирует падение цен на нефть в ближайшие два года

Всемирный банк прогнозирует падение цен на сырьевые товары в 2025-2026 годах. Однако они будут выше доковидного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Economic Prospects Всемирного банка за январь 2025 года.

Как отмечается в обзоре, после падения примерно на 3% в 2024 году, прогнозируется дальнейшее снижение цен на сырьевые товары на 6% в 2025 году и на 2% в 2026 году, что приведет к снижению цен до самого низкого уровня с 2020 года.

"Тем не менее, большинство цен на сырьевые товары остаются значительно выше допандемических уровней, поддерживая экономическую активность во многих странах-экспортерах", - говорится

Цены на нефть

По данным Всемирного банка, цена на сырую нефть марки Brent в среднем составила 80 долларов за баррель в 2024 году, что примерно на 3% ниже, чем годом ранее, но на 40% выше среднего показателя за 2015-2019 годы.

Это годовое снижение цен отражало достаточное мировое предложение нефти с учетом скромного роста потребления, что компенсировало влияние эскалации геополитической напряженности, говорится в обзоре.

Согласно базовому сценарию, ожидается, что цены на сырую нефть марки Brent снизятся еще больше, до среднего значения 72 долларов за баррель в 2025 году и 71 долларов за баррель в 2026 году.

Ожидается, что падение цен будет обусловлено ростом предложения среди стран, не входящих в ОПЕК+, в основном Бразилии, Канады, Гайаны и США, в сочетании с умеренным ростом мирового спроса на нефть из-за замедления потребления нефти в Китае и странах с развитой экономикой.

Существенный риск снижения прогноза цен на нефть может материализоваться, если ОПЕК+ отменит сокращение поставок на основе объявленного графика. Между тем, недавнее укрепление доллара США может, если оно сохранится, еще больше снизить мировой спрос на нефть и цены. Риски повышения включают в себя длительную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и дефицит добычи сланцевой нефти в США, отмечает Всемирный банк.

Цены на газ

Прогнозируется, что цены на природный газ в США резко вырастут в 2025-26 годах, поскольку новые терминалы сжиженного природного газа (СПГ) увеличивают экспортные возможности, увеличивая конкуренцию за внутренние поставки.

Прогнозируется, что европейские цены на газ вырастут на 11% в 2025 году, что отражает сильный мировой спрос на СПГ и сокращение поставок, а затем упадут на 8% в 2026 году, поскольку поступает больше поставок СПГ. Риски роста включают конфликтные события, которые сокращают экспорт газа с Ближнего Востока, и неопределенность вокруг поставок СПГ из Российской Федерации в Европу, особенно учитывая недавнее снижение объемов СПГ, поставляемого в Европейский Союз.

С другой стороны, более слабый, чем ожидалось, рост спроса на быстрорастущих рынках Восточной Азии и Тихоокеанского региона и Южной Азии может привести к снижению цен, отмечает Всемирный банк.

Цены в 2022-2026 годах