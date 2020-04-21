"Нафогаз" уклав сервісний контракт для підвищення видобутку газу

АТ "Укргазвидобування", яке входить до групи "Нафтогаз", уклало сервісний контракт з підвищення видобутку на родовищах у Західній Україні з міжнародною компанією Expert Petroleum. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Згідно з контрактом, Expert Petroleum у перші 5 років зобов’язався вкласти близько 1 млрд грн (перерахунок 30 млн доларів за прогнозним курсом) в інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури.

"Партнерство між Нафтогазом і Expert Petroleum дозволить отримати додатково принаймні 300 млн куб. м газу на 13-ти малих родовищах у Західній Україні впродовж 5-ти років", - йдеться в повідомлені.

Контракт між Expert Petroleum та "Укргазвидобуванням" укладено на 15 років з можливістю подовження ще на 10 років. Для виконання цього контракту Expert Petroleum зареєструвала спеціалізовану українську компанію, яка виступить стороною договору. Група "Нафтогаз" затверджуватиме плани розробки, щорічну програму робіт та бюджет, запропоновані компанією-оператором на цих родовищах. Оператор отримуватиме фіксовану плату за підтримку базового видобутку (на рівні поточних операційних витрат "Укргазвидобування" із урахуванням інфляційної складової) та за досягнення збільшеного видобутку. Повна власність на видобуту продукцію, геологічні ліцензії та наявні активи залишатиметься за "Укргазвидобуванням".

Expert Petroleum - компанія із французькими власниками, яка входить до холдингової групи GMS. Наразі підприємство управляє видобутком на 25 виснажених родовищах, оперує 1200 свердловин, та щоденно видобуває 8,5 тис. барелів нафтового еквіваленту на день. Має штат близько 1000 працівників.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Андрій Фаворов, який займав посаду директора з інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України", заявив, що видобуток газу компанії "Укргазвидобування" у 2020 році скоротиться в порівнянні з 2019 роком на 2% до 14,6 млрд кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році видобуток газу в Україні склав 20,7 млрд куб. м, що на 1% менше минулого року.