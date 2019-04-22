За наїзд на патрульну хлопцю загрожує довічне ув’язнення

Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно хлопця 1998 року народження, який ввечері 21 квітня на Майдані Незалежності викрав поліцейський автомобіль і збив патрульну поліцейську. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За даними прес-служби, відкрито кримінальні провадження за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та частиною третьою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Як нагадали в поліції, правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Хрещатик невідомий викрав службовий автомобіль і збив патрульну. Слідчі встановили, що хлопець, 1998 року народження, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, скористався тим, що працівники поліції відволіклися на вирішення конфлікту, на який вони прибули на вулицю Хрещатик, заволодів поліцейським автомобілем, а коли жінка-інспектор поліції намагалася його зупинити - збив її і втік.

Патрульна поліцейська отримала тяжку черепну-мозкову травму, вона перебуває у реанімаційному відділенні, де їй надають всю необхідну допомогу.

"Зловмисник, враховуючи, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, спочатку нічого не пояснював, а тепер відмовляється надавити будь-які пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 21 квітня на Майдані Незалежності в Києві зловмисник викрав поліцейський автомобіль Toyota Prius.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходив другий тур президентських виборів. За даними МВС, охорону порядку забезпечували понад 130 тис. силовиків.