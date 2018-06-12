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Інтерв'ю

Наєв: виконання мінських домовленостей не позбавляє сили ООС права на захист

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 11:34
Фото: Сергій Наєв (president.gov.ua)
Фото: Сергій Наєв (president.gov.ua)

За словами Наєва, українські військові адекватно відповідають на обстріли з боку бойовиків

Виконання мінських домовленостей не позбавляє підрозділи операції об'єднаних сил (ООС) права на захист. Про це заявив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв в інтерв'ю УНН.

Так, за словами Наєва, українські військові адекватно відповідають на обстріли з боку бойовиків.

"Ми адекватно відповідаємо на обстріли окупантами наших позицій та мирних населених пунктів. Не порушуємо жодного пункту міжнародних угод і ніколи не відкриваємо вогонь першими. Адже виконання мінських домовленостей не позбавляє нас права на захист", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга, вогонь у відповідь також є порушенням домовленостей про припинення вогню на Донбасі

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Теги публікації: Донбас, ООС, Сергій Наєв  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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