Наєв: виконання мінських домовленостей не позбавляє сили ООС права на захист

За словами Наєва, українські військові адекватно відповідають на обстріли з боку бойовиків

Виконання мінських домовленостей не позбавляє підрозділи операції об'єднаних сил (ООС) права на захист. Про це заявив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв в інтерв'ю УНН.

Так, за словами Наєва, українські військові адекватно відповідають на обстріли з боку бойовиків.

"Ми адекватно відповідаємо на обстріли окупантами наших позицій та мирних населених пунктів. Не порушуємо жодного пункту міжнародних угод і ніколи не відкриваємо вогонь першими. Адже виконання мінських домовленостей не позбавляє нас права на захист", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга, вогонь у відповідь також є порушенням домовленостей про припинення вогню на Донбасі.