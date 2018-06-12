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Интервью

Наев: выполнение минских договоренностей не лишает силы ООС права на защиту

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 11:34
Фото: Сергей Наев (president.gov.ua)
Фото: Сергей Наев (president.gov.ua)

По словам Наева, украинские военные адекватно отвечают на обстрелы со стороны боевиков

Выполнение минских договоренностей не лишает подразделения операции объединенных сил (ООС) права на защиту. Об этом заявил командующий объединенных сил Сергей Наев в интервью УНН.

Так, по словам Наева, украинские военные адекватно отвечают на обстрелы со стороны боевиков.

"Мы адекватно отвечаем на обстрелы оккупантами наших позиций и мирных населенных пунктов. Не нарушаем ни одного пункта международных соглашений и никогда не открываем огонь первыми. Ведь выполнение минских договоренностей не лишает нас права на защиту", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, огонь в ответ также является нарушением договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

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Теги публикации: Донбасс, ООС, Сергей Наев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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