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Наєв розповів про втрати бойовиків з початку ООС на Донбасі

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 14:57
Наєв розповів про втрати бойовиків з початку ООС на Донбасі
Фото: Сергій Наєв (president.gov.ua)

З 30 квітня 2018 року втрати російських військових формувань склали близько 450 убитими і пораненими близько 850

На Донбасі з початку операції Об'єднаних сил (ООС) 30 квітня 2018 року втрати російських регулярних військових формувань склали близько 450 убитими і близько 850 пораненими. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, також було знищено 28 одиниць військової техніки.

"За даними нашої розвідки, з початку операції Об'єднаних сил втрати противника становили близько 450 убитими і близько 850 пораненими. Крім того, знищено 28 одиниць військової техніки", - сказав він.

Він додав, що українські військові, залучені до ООС, дають і будуть давати адекватну відповідь на кожен випадок обстрілу з боку окупаційних військ.

Нагадаємо, 30 квітня 2018 року на Донбасі почалася операція Об'єднаних сил, яка прийшла на зміну формату антитерористичної операції (АТО). Про переформатування операції раніше оголошував президент України Петро Порошенко, а її особливості прописані в законі про реінтеграції Донбасу.

Керівництво операцією Об'єднаних сил в Донецькій і Луганській областях покладається на командувача Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України Сергія Наєва, який був призначений на цю посаду 14 березня. Раніше АТО на Донбасі керувала Служба безпеки України.

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Новини України ООССергій Наєв
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