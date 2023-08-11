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Наев показал, как украинские военные укрепляют границу (видео)

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Украина, Пятница 11 августа 2023 10:27
Наев показал, как украинские военные укрепляют границу (видео) Фото: украинские военные укрепляют границу в Ровенской области (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Наталия Гурковская

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил оборону украинских войск на северных рубежах, в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"В частности на участке границы на территории Ровенской области увеличено количество наблюдательных постов, образованы новые опорные позиции, отрыты более 15 новых опорных позиций, заключены десятки тысяч мин и среди них не менее 20% - это противопехотные мины в управляемом варианте", - рассказал он.

Во время пребывания на позициях командующий пообщался с командирами и подчиненными.

"Мы наметили, что еще дополнительно необходимо оказать, а также, какую конкретную помощь бойцам необходимо предоставить для того, чтобы укрепить позиции и повысить эффективность наших оборонных способностей", - добавил Наев.

Есть ли угроза на этом направлении?

Как сообщил командующий, на этом направлении сейчас нет признаков того, что враг готовится к наземной наступательной операции. Что будет в будущем никто утверждать не может.

"В настоящее время угрозы нет, но она может образоваться в дальнейшем. И для того, чтобы начиная с этого дня врагу создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, ему понадобится не менее полутора месяцев", - отметил генерал-лейтенант Наев.

Ситуация в приграничных регионах

Отметим, что Украина усилила мероприятия по укреплению приграничных районов Украины после того, как основатель ЧВК "Вагнера" провалил свой поход на Москву, не дойдя до российской столицы 200 км. Наемники "Вагнера" осели на территории Беларуси. В частности, ранее Наев проверил оборону украинских войск на северных рубежах сразу в трех областях - в пределах Житомирского, Ровенского и Волынского направлений.

Напомним, 1 августа российская ДРГ пошла на прорыв в районе Семеновской общины Черниговской области. Оккупанты пытались прорваться на украинскую территорию со стороны России. Позже Наев рассказал, что за месяц ВСУ на севере ликвидировали четыре вражеских ДРГ.

А в Сумской области объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией. Она связана с увеличением артиллерийских обстрелов и участившихся попыток российских ДРГ прорваться на территорию Украины.

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