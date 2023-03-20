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Наев оценил, может ли Россия начать наступление на новых направлениях

Фото: командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Пока у российских войск нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме как в Луганской и Донецкой областях. Впрочем, враг пытается изображать наступательные действия на Запорожском направлении.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Так он оценил, может ли Россия в обозримой перспективе начать наступательные действия еще на каких-то направлениях, кроме тех, где она действует сегодня, а именно: Лиманское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское.

"Учитывая, что противник сосредоточил усилия для развития наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно. Однако россияне пытаются создать воображение, что они готовят наступательные действия на других операционных направлениях, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования", - рассказал Наев.

Напомним, между тем аналитики ISW считают, что российское "большое наступление", вероятно, достигает своей кульминации, так и не принеся РФ существенных побед.

Добавим, недавно в британской разведке заявили, что российская армия временно исчерпала наступательный потенциал.

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