"Большое наступление" россиян достигает своей кульминации, - ISW

Российское "большое наступление", вероятно, добивается своей кульминации, так и не принеся РФ существенных побед.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики утверждают, что россияне не достигают поставленных целей, например по тактическому захвату Бахмута. Кроме того, у них есть проблемы с наступлением и в районе Авдеевки-Донецкая и Угледара.

"Недавнее наступление на Авдеевку привело к большим потерям со стороны России, эквивалентным одной роте", - отмечают в ISW.

Также из-за необходимости усиления находящихся под Угледаром подразделений россияне ухудшают состояние наступления в Донецкой области.

"155-я бригада морской пехоты понесла катастрофические потери в живой силе и технике во время постоянных неудачных атак на Угледар в ноябре 2022 года и феврале 2023 года, и российское военное руководство, вероятно, в значительной степени возлагается на резервные части 98-й воздушно-дес дивизии, чтобы компенсировать эти потери", - отмечают аналитики.

Также в район Угледара перемещают некоторые части 8-й воздушно-десантной дивизии, которая расположена в районе Кременной Луганской области. Это "свидетельствуйте об уровне отчаяния со стороны российского командования".

Подводя итог, в ISW заявили, что наступления на Бахмут, Угледар, а также по линиям Авдеевка-Донецк и Сватов-Кременная не принесли россиянам ничего, кроме тактических достижений. Сейчас, по мнению аналитиков, у Украины появляется возможность перехватить инициативу и начать контрнаступление.

Кстати, по наблюдениям ISW, за прошедшие сутки ВСУ провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута.

Ключевые выводы ISW: