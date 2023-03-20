"Большое наступление" россиян достигает своей кульминации, - ISW
Российское "большое наступление", вероятно, добивается своей кульминации, так и не принеся РФ существенных побед.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики утверждают, что россияне не достигают поставленных целей, например по тактическому захвату Бахмута. Кроме того, у них есть проблемы с наступлением и в районе Авдеевки-Донецкая и Угледара.
"Недавнее наступление на Авдеевку привело к большим потерям со стороны России, эквивалентным одной роте", - отмечают в ISW.
Также из-за необходимости усиления находящихся под Угледаром подразделений россияне ухудшают состояние наступления в Донецкой области.
"155-я бригада морской пехоты понесла катастрофические потери в живой силе и технике во время постоянных неудачных атак на Угледар в ноябре 2022 года и феврале 2023 года, и российское военное руководство, вероятно, в значительной степени возлагается на резервные части 98-й воздушно-дес дивизии, чтобы компенсировать эти потери", - отмечают аналитики.
Также в район Угледара перемещают некоторые части 8-й воздушно-десантной дивизии, которая расположена в районе Кременной Луганской области. Это "свидетельствуйте об уровне отчаяния со стороны российского командования".
Подводя итог, в ISW заявили, что наступления на Бахмут, Угледар, а также по линиям Авдеевка-Донецк и Сватов-Кременная не принесли россиянам ничего, кроме тактических достижений. Сейчас, по мнению аналитиков, у Украины появляется возможность перехватить инициативу и начать контрнаступление.
Кстати, по наблюдениям ISW, за прошедшие сутки ВСУ провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута.
Ключевые выводы ISW:
- Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Российские силы, вероятно, добились незначительных успехов у Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) на фоне продолжения российских наступательных операций в Бахмуте и вокруг него.
- Российские войска продолжали наступательные действия вдоль окрестностей города Донецка и, возможно, продвинулись в Бердичев, примерно в 10 км северо-западнее Авдеевки.
- Российские войска продолжали возводить оборонительные укрепления на юге Украины.
- В оккупированной Херсонской области неизвестные убили командира взвода патрульно-постовой службы МВД РФ с помощью заминированного автомобиля. Украинские СМИ выдвинули гипотезу, что нападение могло быть партизанским нападением или результатом внутренней борьбы России.
- Российский федеральный надзор за связью Роскомнадзор заблокировал сайт, который помогал россиянам избежать мобилизации в ходе продолжающихся репрессий против сопротивления мобилизации.
Напомним, что 19 марта, захватчики совершили 1 ракетный и 7 авиационных ударов, а ВСУ ударили по комплексу "Тор".
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