ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Большое наступление" россиян достигает своей кульминации, - ISW

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 03:47
"Большое наступление" россиян достигает своей кульминации, - ISW Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

Российское "большое наступление", вероятно, добивается своей кульминации, так и не принеся РФ существенных побед.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики утверждают, что россияне не достигают поставленных целей, например по тактическому захвату Бахмута. Кроме того, у них есть проблемы с наступлением и в районе Авдеевки-Донецкая и Угледара.

"Недавнее наступление на Авдеевку привело к большим потерям со стороны России, эквивалентным одной роте", - отмечают в ISW.

Также из-за необходимости усиления находящихся под Угледаром подразделений россияне ухудшают состояние наступления в Донецкой области.

"155-я бригада морской пехоты понесла катастрофические потери в живой силе и технике во время постоянных неудачных атак на Угледар в ноябре 2022 года и феврале 2023 года, и российское военное руководство, вероятно, в значительной степени возлагается на резервные части 98-й воздушно-дес дивизии, чтобы компенсировать эти потери", - отмечают аналитики.

Также в район Угледара перемещают некоторые части 8-й воздушно-десантной дивизии, которая расположена в районе Кременной Луганской области. Это "свидетельствуйте об уровне отчаяния со стороны российского командования".

Подводя итог, в ISW заявили, что наступления на Бахмут, Угледар, а также по линиям Авдеевка-Донецк и Сватов-Кременная не принесли россиянам ничего, кроме тактических достижений. Сейчас, по мнению аналитиков, у Украины появляется возможность перехватить инициативу и начать контрнаступление.

Кстати, по наблюдениям ISW, за прошедшие сутки ВСУ провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута.

Ключевые выводы ISW:

  • Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Российские силы, вероятно, добились незначительных успехов у Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) на фоне продолжения российских наступательных операций в Бахмуте и вокруг него.
  • Российские войска продолжали наступательные действия вдоль окрестностей города Донецка и, возможно, продвинулись в Бердичев, примерно в 10 км северо-западнее Авдеевки.
  • Российские войска продолжали возводить оборонительные укрепления на юге Украины.
  • В оккупированной Херсонской области неизвестные убили командира взвода патрульно-постовой службы МВД РФ с помощью заминированного автомобиля. Украинские СМИ выдвинули гипотезу, что нападение могло быть партизанским нападением или результатом внутренней борьбы России.
  • Российский федеральный надзор за связью Роскомнадзор заблокировал сайт, который помогал россиянам избежать мобилизации в ходе продолжающихся репрессий против сопротивления мобилизации.

Напомним, что 19 марта, захватчики совершили 1 ракетный и 7 авиационных ударов, а ВСУ ударили по комплексу "Тор".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины
NEWS
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить