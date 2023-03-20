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Наєв оцінив, чи може Росія почати наступ на нових напрямках

Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Наразі у російських військ немає сил та засобів для ведення наступу на інших напрямках, окрім як в Луганській та Донецькій областях. Втім, ворог намагається вдавати наступальні дії на Запорізькому напрямку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Так він оцінив, чи може Росія в осяжній перспективі розпочати наступальні дії ще на якихось напрямках, крім тих, де вона діє сьогодні, а саме: Лиманський, Куп’янський, Бахмутський, Авдіївській, Шахтарський.

"З огляду на те, що противник зосередив зусилля для розвитку наступу у Луганській та Донецькій областях, сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо. Проте росіяни намагаються створити уяву, що вони готують наступальні дії на інших операційних напрямках, насамперед на Запорізькому, для відволікання уваги нашого військового командування", - розповів Наєв.

Нагадаємо, тим часом аналітики ISW вважають, що російський "великий наступ", ймовірно, досягає своєї кульмінації, так і не принісши РФ суттєвих перемог.

Додамо, нещодавно в британській розвідці заявили, що російська армія тимчасово вичерпала наступальний потенціал.

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