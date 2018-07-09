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Наєв: добровольцям і волонтерам на Донбасі заборонено перебувати на передовій

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 14:53
Фото: Сергій Наївши (facebook.com/1UkrainianLandForces)
Фото: Сергій Наївши (facebook.com/1UkrainianLandForces)

За словами Наєва, у зоні бойових дій можуть перебувати тільки Об'єднані сили

Командувач операцією Об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв виступає проти присутності озброєнних добровольців і волонтерів на передовій. Про це він розповів в інтерв'ю одному з видань, передає прес-служба Міноборони.

"Що стосується людей, які раніше їздили для виконання незрозумілих завдань в зону бойових дій, які не мають законного права мати зброю ... Тепер люди, які не входять до складу жодної силової структури, офіційно, згідно з нормами закону, позбавлені права перебувати в зоні бойових дій", - заявив Наєв, але при цьому відмовився конкретизувати, добровольців яких формувань він мав на увазі.

У той же час він підкреслив, що в районі бойових дій будуть знаходитися тільки Збройні сили України та підрозділи інших силових структур ООС.

"Зараз волонтери приїжджають не на передній край, а в тилову зону, де вони передають матеріальну допомогу, зустрічаються і спілкуються як з керівництвом бригади, так і з підрозділами, з окремими військовослужбовцями. Це робиться, в тому числі, і заради безпеки самих волонтерів. Тому що зараз в районі бойових дій, на передньому краї, небезпечно для цивільних, які не мають відповідної підготовки. Ну, і прав перебувати там - теж. Згідно з законодавством", - додав Наєв.

Нагадаємо, раніше Наєв заявив, що виконання мінських домовленостей не позбавляє Об'єднані сили права на захист.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: добровольцы, ООС, Сергій Наєв  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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