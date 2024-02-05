Наев анонсировал поступление в Украину самолетов F-16 с ракетами на 300-500 км

"В дальнейших пакетах военной помощи Украине предстоят самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров", - сказал он.

По его словам, это позволит Силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага.

Как отметил Наев, с появлением летом 2022 года реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, а позже и М270 MLRS, противник понес еще более ощутимые потери в логистическом обеспечении своих передовых подразделений и был вынужден перемещать свои полевые составы и пункты управления на расстояние свыше 100 км от переднего края.

"Это привело к увеличению логистического "плеча" подвоза боеприпасов и материальных средств, усложнению управления войсками, потере наступательных способностей и переходу к вынужденной обороне (а со временем и к "жесту доброй воли" с правого берега Днепра и эвакуации из Херсона)", - сказал Наев.

Генерал также отметил, что с поступлением на вооружение в апреле 2023 года зенитно-ракетного комплекса PATRIOT противоракетный щит Украины усилился еще больше за счет увеличения дальности уничтожения аэродинамических целей на расстоянии до 150 км.

F-16 для Украины

Союзники Украины в 2023 году создали авиационную коалицию для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

В Пентагоне заявили, что Украина сможет получить первые истребители F-16 уже в этом году А спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивал, что партнеры готовы передать Украине самолеты, но нужно завершить подготовительные работы.