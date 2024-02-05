RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наев анонсировал поступление в Украину самолетов F-16 с ракетами на 300-500 км

Фото: командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Украина получает от западных союзников более дальнобойное оружие. Ожидается поставка F-16 с ракетами на 300-500 километров.

Об этом сказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование.

"В дальнейших пакетах военной помощи Украине предстоят самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров", - сказал он.

По его словам, это позволит Силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага.

Как отметил Наев, с появлением летом 2022 года реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, а позже и М270 MLRS, противник понес еще более ощутимые потери в логистическом обеспечении своих передовых подразделений и был вынужден перемещать свои полевые составы и пункты управления на расстояние свыше 100 км от переднего края.

"Это привело к увеличению логистического "плеча" подвоза боеприпасов и материальных средств, усложнению управления войсками, потере наступательных способностей и переходу к вынужденной обороне (а со временем и к "жесту доброй воли" с правого берега Днепра и эвакуации из Херсона)", - сказал Наев.

Генерал также отметил, что с поступлением на вооружение в апреле 2023 года зенитно-ракетного комплекса PATRIOT противоракетный щит Украины усилился еще больше за счет увеличения дальности уничтожения аэродинамических целей на расстоянии до 150 км.

F-16 для Украины

Союзники Украины в 2023 году создали авиационную коалицию для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

В Пентагоне заявили, что Украина сможет получить первые истребители F-16 уже в этом году А спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивал, что партнеры готовы передать Украине самолеты, но нужно завершить подготовительные работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16