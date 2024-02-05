Наєв анонсував надходження в Україну літаків F-16 з ракетами на 300-500 км

"У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів", - сказав він.

За його словами, це дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога.

Як зазначив Наєв, із появою влітку 2022 року реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS, а пізніше й М270 MLRS, противник поніс ще більш відчутні втрати в логістичному забезпеченні своїх передових підрозділів і був змушений переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю.

"Це призвело до збільшення логістичного "плеча" підвозу боєприпасів та матеріальних засобів, ускладнення управління військами, втрати наступальних спроможностей та переходу до вимушеної оборони (а з часом і до "жесту доброї волі" з правого берега Дніпра та евакуації з Херсона)", - сказав Наєв.

Генерал також зазначив, що із надходженням на озброєння в квітні 2023 року зенітно-ракетного комплексу PATRIOT протиракетний щит України посилився ще більше за рахунок збільшення дальності знищення аеродинамічних цілей на відстані до 150 км.

F-16 для України

Союзники України у 2023 році створили авіаційну коаліцію для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цього року А речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що партнери готові передати Україні літаки, але потрібно завершити підготовчі роботи.