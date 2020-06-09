Насувається сильний вітер: у Києві оголосили штормове попередження

Фото: у Києві оголосили штормове попередження (pixabay)

Пориви вітру очікуються до 15-18 м/с

Погода в Києві у вівторок, 9 червня, різко погіршитися. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що в найближчу годину та до кінця дня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, сьогодні та завтра у західних областях очікуються дощі, град та грози.

Крім того, протягом червня погода в Україні буде нестабільною.

Додамо, що у червні середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

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Автор: Лера Полищук