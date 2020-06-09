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Град, гроза та шквали: в Україні різко погіршилась погода

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 12:30
Град, гроза та шквали: в Україні різко погіршилась погода
Фото: дощ в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні і завтра весь день на заході будуть грози та дощі

Погода в Україні 9 червня різко погіршиться у західних областях. Тут оголошено дощі, град та грози.

Про це повідомляє прес-служба з Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні і завтра весь день на заході будуть грози, подекуди град та шквали 17-22 м/с, місцями значні дощі.

Додамо, останні декілька днів в Україні суттєво піднялась температура повітря і відійшли дощі. Хоча майже всю весну в областях були грози, нічні заморозки та дощі. За даними синоптиків УкрГідрометцентру, сьогодні у всіх областях, крім західних, сонячно та спека.

Нагадаємо, у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

Раніше повідомлялось, червень в Україні буде спекотним - термометр часом буде показувати +39 градусів. Але при цьому протягом місяця погода буде нестабільною.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 травня в Києві випало 24 мм опадів - рекордна кількість для цього дня за всю історію спостережень з 1891 року.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ПогодаШтормове попередження
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