"Треба готуватися до тривалої війни": Арестович пояснив тактику Росії
Радник глави ОП України Олексій Арестович прокоментував ситуацію на фронті та дав оцінку діям армії РФ. На його думку, окупанти влаштовують затяжну війну, чим хочуть виснажити Україну і дискридитувати в очах західних партнерів. Однак запевняє, що їм це не вдастся.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Арестовича в ефірі 24 каналу.
"Всі чекали, що наступ на Донбасі буде раптовим і великим, але того не сталося. Вони просто кидають сили по частинам, що є з військової точки зору дурістю. Навіщо? Вони хочуть виснаження наших сил. Вони не хочуть, щоб ми встигли накопичити західну зброю у кількості, яка дозволить нам перейти у наступ. Вони постійно атакують і ми витрачаємо західну допомогу", - говорить Арестович.
Він пояснює, росіяни намагаються підтягнути резерви, а поряд з цим знищити те озброєння, яке Україні передає Захід.
"Вони зараз перейдуть до тактики хвиль. Можливо, додадуть напрямків. Тут вже мова про те, яка гонка переможе: російські намагання підтягнути резерви чи західна зброя, яка допоможе перейти у наступ. А тут все неоднозначно. Саме на це розраховує РФ, що скільки б нам не надходило західної допомоги, ми не могли піти у контрнаступ. Тоді це означатиме, що конфлікт затягується, Україна просідає економічно, західна допомога не спрацьовує", - говорить радник глави ОП України.
Він додає, Росія хоче дискридитувати Україну в очах Заходу. Ніби-то українці неспроможні відбити навалу ворога.
"Розрахунок на те, що на Заході почнуться дискусії: "ми допомагаємо, а нічого не змінюється". Я думаю, що цього не буде, що ленд-ліз все одно переможе. Але такі спроби можуть зайняти місяці, тому треба готуватися, що конфлікт буде довгим та тривалим", - сказав Арестович.
Нагадаємо, Російська Федерація вже найближчими днями може оголосити захоплення Донбасу і частково півдня своєю перемогою у війні проти України. Москва має намір фактично анексувати ці території.
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