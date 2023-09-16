Украинская теннисистка Надежда Киченок стала победительницей парного турнира WTA
Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла парный турнир WTA 250 в японской Осаке. Украинка одержала победу в паре с немкой Анной-Леной Фридзам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украинке и немке удалось победить пару теннисисток - россиянку Анну Калинскую и представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.
Решающий матч длился 1 час 34 минуты, оба сета завершились в пользу украинки и немки - 7:6 и 6:3.
Стоит отметить, что для Киченок это девятый парный титул в карьере, а для Фридзам - четвертый. Они впервые вместе выиграли парный турнир.
Напомним, ранее мы сообщали, что Надежда Киченок в паре с немкой Анной-Леной Фридзам прошли в полуфинал турнира в Осаке.
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