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Украинская теннисистка Надежда Киченок стала победительницей парного турнира WTA

Осака, Суббота 16 сентября 2023 13:56
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Украинская теннисистка Надежда Киченок стала победительницей парного турнира WTA Фото: Надежда Киченок (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла парный турнир WTA 250 в японской Осаке. Украинка одержала победу в паре с немкой Анной-Леной Фридзам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украинке и немке удалось победить пару теннисисток - россиянку Анну Калинскую и представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

Решающий матч длился 1 час 34 минуты, оба сета завершились в пользу украинки и немки - 7:6 и 6:3.

Стоит отметить, что для Киченок это девятый парный титул в карьере, а для Фридзам - четвертый. Они впервые вместе выиграли парный турнир.

Напомним, ранее мы сообщали, что Надежда Киченок в паре с немкой Анной-Леной Фридзам прошли в полуфинал турнира в Осаке.

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