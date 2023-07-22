Вдохновились Украиной. В Тайване собираются нарастить производство беспилотников

Издание пишет, что еще летом 2022 года президент Тайваня Цай Ин Вэнь собрала высокопоставленных должностных лиц страны, чтобы рассмотреть вопрос о том, как Украине удается успешно компенсировать преимущества более мощного врага. В докладе, который тогда был представлен, указывалось, что одной из движущих сил ВСУ являются дроны, позволившие частично создать господствующую ситуацию в воздухе.

Тогда же было озвучено, что у Тайваня ситуация с дронами "очень сложная". Так, страна имеет на вооружении только сотни дронов четырех типов, тогда как Китай имеет десятитысячный арсенал из более чем 50 видов БПЛА.

В настоящее время Тайвань начал активно наращивать производство дронов, отмечают собеседники издания. К середине 2024 года страна планирует создать более 3200 БПЛА - среди них будут как дроны весом менее двух килограммов, так и большие борта, способные наблюдать на 150 км.

Конфликт Тайваня и Китая

Китай не признает суверенитет Тайваня и считает его своей территорией. Поэтому между странами наблюдается напряжение отношений - Китай регулярно устраивает провокации у побережий Тайваня. К примеру, в июне они проводили учения с боевыми стрельбами вблизи острова, а самолеты КНР часто заходят в воздушное пространство Тайваня.

По данным разведки США, Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, однако пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.