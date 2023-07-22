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Надихнулись Україною. В Тайвані збираються наростити виробництво безпілотників

Фото: Тайвань нарощує виробництво БПЛА (24tv)
Автор: Антон Малиновський

Надихнувшись прикладом України, Тайвань планує наростити виробництво безпілотників, щоб протистояти можливому нападу Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання пише, що ще влітку 2022 року президентка Тайваню Цай Ін Вень зібрала високопосадовцій країни, щоб розглянути питання про те, як Україні вдається успішно компенсувати переваги могутнішого ворога. В доповіді, яка була тоді представлена вказувалось, що однією з рушійних сил ЗСУ є дрони, що дозволили частково створити панівну ситуацію у повітрі.

Тоді ж було озвучено, що у Тайваня ситуація з дронами "дуже складна". Так, країна має на озброєнні лише сотні дронів чотирьох типів, тоді як Китай має десятитисячний арсенал з понад 50 видів БПЛА.

Наразі Тайвань почав активно нарощувати виробництво дронів, зазначають співрозмовники видання. До середини 2024 року країна планує створити понад 3200 БПЛА - серед них будуть як дрони вагою менше двох кілограмів, так і великі борти, здатні спостерігати на 150 км.

Конфлікт Тайваню та Китаю

Китай не визнає суверенітет Тайваню і вважає його своєю територією. Через це між країнами спостерігається напруження відносин - Китай регулярно влаштовує провокації біля узбережь Тайваню. Наприклад, в червні вони проводили навчання з бойовими стрільбами поблизу острова, а літаки КНР часто заходять в повітряний простір Тайваня.

За даними розвідки США, Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, однак намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

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