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"Оказывают большое влияние на бои". Умеров поблагодарил Остина за передачу ATACMS

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. В частности, украинский чиновник поблагодарил коллегу за предоставление Украине ракет ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Умерова в Twitter.

"Проинформировал своего американского коллегу о ситуации на поле боя.  Поблагодарил руководство США и лично министра Остина за предоставление Украине систем ATACMS. Это оказывает большое влияние на боевую обстановку", - сообщил он. 

ATACMS для Украины

На этой неделе украинские защитники нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже издание The Wall Street Journal сообщило, что Силы обороны использовали для атаки дальнобойные американские ракеты ATACMS. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

По данным СМИ, всего Украине передали 20 таких ракет.

Но, как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, поставки ATACMS будут происходить на постоянной основе.

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Соединенные Штаты АмерикиРустем УмеровВойна России против Украины