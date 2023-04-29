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США конфисковали иранскую нефть на морском танкере, - Reuters

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Суббота 29 апреля 2023 21:29
США конфисковали иранскую нефть на морском танкере, - Reuters Фото: Танкер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В последние дни США конфисковали иранскую нефть на танкере в море в рамках операции по обеспечению соблюдения санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Уже через несколько дней Иран на месть захватил еще один танкер с нефтью.

"Поскольку нефтяные рынки остаются нестабильными, конфискация груза является последней эскалацией между Вашингтоном и Тегераном после многих лет давления санкций США в связи с иранской ядерной программой", - говорится в материале.

Иран не признает санкции и их экспорт нефти растет. Морская охранная компания Ambrey заявила, что конфискация США произошла, по крайней мере, за пять дней до действий Ирана.

"Ambrey оценил захват ВМС Ирана как ответ на действия США", - сказала компания.

В прошлом году США попытались конфисковать груз иранской нефти недалеко от Греции, что побудило Тегеран захватить два греческих танкера в Персидском заливе. В 2020 году Вашингтон конфисковал четыре партии иранского топлива на борту иностранных судов, направлявшихся в Венесуэлу.

Напомним, что в Османском заливе иранские военно-морские силы захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.

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