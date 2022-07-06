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Надаль після понад 4-годинного поєдинку пробився у півфінал Вімблдонського турніру

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Сполучене Королівство, Середа 06 липня 2022 21:31
Надаль після понад 4-годинного поєдинку пробився у півфінал Вімблдонського турніру Фото: Рафаель Надаль (twitter.com/wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Другу півфінальну пару Вімблдона-2022 сформували іспанець Рафаель Надаль і австралієць Нік Кірйос, які в чвертьфіналі здолали Тейлора Фріца та Крістіана Гаріна відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Вімблдон-2022, чоловіки, 1/4 фіналу

Фріц – Надаль – 2:3 (6:3, 5:7, 6:3, 5:7, 6:7)

Гарін – Кірйос – 0:3 (4:6, 3:6, 6:7)

Перший сет Надаль віддав несподівано легко. Хоча розпочав іспанець із брейку, а далі суперники йшли рівно. Та в кінці Фріц майже без спротиву взяв два гейми на подачах 2-разового переможця Вімблдона. Зате друга партія була вкрай запеклою – Надаль таки дотиснув опонента, взявши подачу Фріца за рахунку 6:5.

А ось третій сет знову пройшов за сценарієм американського тенісиста, який легко переграв Надаля за 34 хвилини (6:3). Після такого повторення сюжету другої партії в четвертому сеті вже навіть не здивував. Іспанець витратив майже годину, щоб зламати опір молодшого суперника.

Зрештою, з'ясовувати долю матчу Фріцу та Надалю довелося у вирішальній п'ятій партії. Апогею драма досягла в середині сету. За рахунку 3:3 іспанець оформив брейк, але американець відразу відповів взаємністю. Дійшло до тай-брейку, де досвідченіший Надаль був безжальним – 10:4.

Тим часом Кірйос витратив на перемогу мінімально необхідні три сети. Щоправда, фактично в кожному з них австралійцю довелося докласти неабияких зусиль для успіхи. Так, свої 11 невимушених помилок у першій партії 27-річний тенісист перекрив п'ятьма ейсами та активнішою грою.

Другий сет виявився найпростішим. Кірйос грубо не помилявся, стабільно брав гейми на свою подачі та зробив один брейк у середині партії, чого й вистачило для комфортної перемоги (6:3). А ось в останньому сеті Гарін бився до останнього. Проте, там австралієць дотиснув суперника на тай-брейку (7:5) за 59 хвилин.

Отже, у півфіналах зустрінуться Джоковіч – Норрі та Кірйос – Надаль. Матчі 1/2 фіналу Вімблдонського турніру заплановані на 8 липня.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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