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У "Київтеплоенерго" пояснили збільшення сум у платіжках за тепло

Новини » Економіка     13.02.2020 - 11:05
У "Київтеплоенерго" пояснили збільшення сум у платіжках за тепло
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У січні трохи впала температура та зросла вартість газу

Збільшення сум у платіжках за опалення у січні 2020 року в порівнянні з груднем 2019 року в Києві пов'язана з температурою повітря та вартістю газу. Про це повідомляє прес-служба КП "Київтеплоенерго".

Як зазначили в прес-службі, при нарахуваннях за тепло враховується середньомісячна температура, визначена Укргідрометцентром. Зокрема, середньомісячна температура в січні 2020 року на 2 градуси нижча, ніж в грудні 2019 року. Відповідно, збільшилися обсяги споживання тепла будинками, і це вплинуло на суми в платіжках.

Крім того, вартість газу зросла на 8,7% - з 4276,69 грн за 1 тис. кубометрів у грудні до 4650 грн за 1 тис. кубометрів у січні.

У підсумку в січні вартість опалення в Києві у січні була на 5% вищою - 1356,62 грн/Гкал, у той час як у грудні вона була 1290,44 грн/Гкал.

Водночас, відповідно до постанови Кабміну, у Києві було знижено тариф на опалення. У грудні 2019 року знижка від базового тарифу на сезон склала 22%, у січні 2020 року - 18%.

У &quot;Київтеплоенерго&quot; пояснили збільшення сум у платіжках за тепло

Нагадаємо, голова уряду Олексій Гончарук заявив, що громадяни України отримають у січні 2020 року трохи більші платіжки за житлово-комунальні послуги, ніж у грудні 2019 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).

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