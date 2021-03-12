Нарахування за комуналку для українців зросли ще на 10%

За даними статистичного відомства, в січні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 23,9 млрд грн (77,7% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2020 року склала 81 млрд грн, що на 7,4 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (73,6 млрд грн).

За даними статистичного відомства, за станом на 31 січня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склав 34,4 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 26,6 млрд грн, за постачання і розподіл електричної енергії - 7,7 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,9 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,3 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн