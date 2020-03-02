Нарахування за комуналку за січень зросли на 20%

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в січні 2020 року склали 23,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

У порівнянні з груднем 2019 року загальна сума нарахувань зросла на 19,4%. У грудні було нараховано близько 19,6 млрд грн (16,8 млрд грн за комуналку плюс 2,8 млрд грн за електроенергію).

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, в січні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 19,5 млрд (83,1% нарахованих за цей період сум).

Нагадаємо, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець січня 2020 року становила 67,0 млрд грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (63,1 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.

За даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).