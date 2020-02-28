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Українці збільшили заборгованість за комуналку ще на 4 мільярди

Новини » Економіка     28.02.2020 - 12:48
Українці збільшили заборгованість за комуналку ще на 4 мільярди
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

За перший місяць 2020 року заборгованість збільшилася до 67 млрд грн

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець січня 2020 року склала 67,0 млрд грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (63,1 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, станом на 31 січня заборгованість населення по за постачання та розподіл природного газу становила 29,5 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 22,0 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 4,6 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 4,5 млрд грн, за поводження з побутовими відходами - 0,9 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 5,5 млрд грн.

Українці збільшили заборгованість за комуналку ще на 4 мільярди

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.

За даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).

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