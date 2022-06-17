У Зеленського назвали умови для початку переговорів про вступ України в ЄС

Україна до початку переговорів про вступ до Європейського союзу повинна виконати низку умов. Серед них посилення боротьби з корупцією та олігархами, а також реформа правоохоронних органів та судів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

До початку переговорів про вступ Україна повинна ухвалити та впровадити законодавство про процедуру добору суддів Конституційного Суду. Процес повинен включати попередній відбір на основі оцінки доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Також умовою є завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Крім того, серед ключових кроків для України є: