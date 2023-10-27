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Как старые друзья. Усик и Фьюри встретились в Рияде: эмоциональное видео

Рияд, Пятница 27 октября 2023 22:48
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Как старые друзья. Усик и Фьюри встретились в Рияде: эмоциональное видео Фото: боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинский боксер Александр Усик встретился со своим будущим оппонентом на ринге британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TNT Sports в Instagram.

Издание обнародовало видео, на котором можно заметить момент встречи Усика с Фьюри в Рияде (столице Саудовской Аравии).

Боксеры обняли друг друга, а Усик даже приподнял своего будущего оппонента.

Стоит заметить, что Усик сегодня, 27 октября, прибыл в Саудовскую Аравию. Он понаблюдает за боем Фьюри с Нганну, который пройдет завтра, 28 октября.

Бой Усика с Фьюри

Напомним, 29 сентября украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри согласовали проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Недавно боксеры предварительно согласовали дату боя. Он должен состояться 23 декабря этого года.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс Саудовская Аравия
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