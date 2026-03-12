"Как стадо кабанов": как РФ изменила пуски "Шахедов" и какой ответ готовит Украина

В Украине создают собственную комплексную систему противовоздушной обороны. Украинский "Железный купол" будет существенно отличаться от израильского из-за больших масштабов нашей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Павла Елизарова журналистке Янине Соколовой.
По словам Елизарова, полностью покрыть территорию Украины дорогими зенитными ракетами, такими как Patriot или IRIS-T, физически и экономически невозможно. Поэтому военное руководство утвердило концептуальное решение - собственный "Железный купол", который состоит из четырех компонентов.
"Он будет отличаться от израильского, потому что наш купол должен быть намного больше. На нашем куполе, скажем, израильский купол - это маленькое пятнышко такое, чисто по размерам, имею в виду", - пояснил он.
Сейчас Воздушные силы системно работают над его внедрением.
Заместитель командующего рассказал, что до 50% вражеских беспилотников уничтожают еще на границе или вдоль линии фронта. Именно там расположены наиболее подготовленные бригады Сил обороны, которые всегда готовы к быстрому реагированию и принимают на себя основной удар.
Враг изменил подход к атакам и теперь запускает "Шахеды" большими "стадами", чтобы прорвать украинскую оборону.
"Они уже не летят какими-то малыми группами. Это напоминает, как кабаны по лесу бегут и сносят все на своем пути. И эта модель будет дальше усиливаться", - рассказал Елизаров.
Он добавил, что даже если экипажи мобильных огневых групп расположить в три эшелона, они не смогут справиться с одновременным пролетом, например, 15 дронов на одном участке. Часть беспилотников все равно прорвется.
Именно поэтому Воздушные силы разработали совершенно новую тактику борьбы с беспилотниками, к которой сейчас системно переходят, отметил заместитель командующего.
Напомним, Павел Елизаров стал заместителем командующего Воздушных сил ВСУ в январе 2026 года. Как заявлял министр обороны Михаил Федоров, на этой должности Елизаров будет отвечать за развитие так называемой "малой ПВО", задача которой - борьба с вражескими беспилотниками.
До этого Елизаров руководил военным подразделением Lasar's group, которое стало одним из самых результативных в Силах обороны. К войску он присоединился в феврале 2022 года.