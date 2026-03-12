RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Как стадо кабанов": как РФ изменила пуски "Шахедов" и какой ответ готовит Украина

13:04 12.03.2026 Чт
2 мин
Около половины "Шахедов" уничтожают еще на границе, но РФ меняет тактику
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: как Воздушные силы меняют свою тактику борьбы с "Шахедами" (Getty Images)

В Украине создают собственную комплексную систему противовоздушной обороны. Украинский "Железный купол" будет существенно отличаться от израильского из-за больших масштабов нашей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Павла Елизарова журналистке Янине Соколовой.

Читайте также: Дроны летели с пяти направлений, есть «прилеты»: детали ночной атаки по Украине

Каким будет украинский "Железный купол"

По словам Елизарова, полностью покрыть территорию Украины дорогими зенитными ракетами, такими как Patriot или IRIS-T, физически и экономически невозможно. Поэтому военное руководство утвердило концептуальное решение - собственный "Железный купол", который состоит из четырех компонентов.

"Он будет отличаться от израильского, потому что наш купол должен быть намного больше. На нашем куполе, скажем, израильский купол - это маленькое пятнышко такое, чисто по размерам, имею в виду", - пояснил он.

Сейчас Воздушные силы системно работают над его внедрением.

Где сбивают львиную долю дронов

Заместитель командующего рассказал, что до 50% вражеских беспилотников уничтожают еще на границе или вдоль линии фронта. Именно там расположены наиболее подготовленные бригады Сил обороны, которые всегда готовы к быстрому реагированию и принимают на себя основной удар.


Новая тактика россиян и ответ ВСУ

Враг изменил подход к атакам и теперь запускает "Шахеды" большими "стадами", чтобы прорвать украинскую оборону.

"Они уже не летят какими-то малыми группами. Это напоминает, как кабаны по лесу бегут и сносят все на своем пути. И эта модель будет дальше усиливаться", - рассказал Елизаров.

Он добавил, что даже если экипажи мобильных огневых групп расположить в три эшелона, они не смогут справиться с одновременным пролетом, например, 15 дронов на одном участке. Часть беспилотников все равно прорвется.

Именно поэтому Воздушные силы разработали совершенно новую тактику борьбы с беспилотниками, к которой сейчас системно переходят, отметил заместитель командующего.

Кто такой Павел Елизаров

Напомним, Павел Елизаров стал заместителем командующего Воздушных сил ВСУ в январе 2026 года. Как заявлял министр обороны Михаил Федоров, на этой должности Елизаров будет отвечать за развитие так называемой "малой ПВО", задача которой - борьба с вражескими беспилотниками.

До этого Елизаров руководил военным подразделением Lasar's group, которое стало одним из самых результативных в Силах обороны. К войску он присоединился в феврале 2022 года.

