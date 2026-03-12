"Как стадо кабанов": как РФ изменила пуски "Шахедов" и какой ответ готовит Украина

Каким будет украинский "Железный купол"

По словам Елизарова, полностью покрыть территорию Украины дорогими зенитными ракетами, такими как Patriot или IRIS-T, физически и экономически невозможно. Поэтому военное руководство утвердило концептуальное решение - собственный "Железный купол", который состоит из четырех компонентов.

"Он будет отличаться от израильского, потому что наш купол должен быть намного больше. На нашем куполе, скажем, израильский купол - это маленькое пятнышко такое, чисто по размерам, имею в виду", - пояснил он.

Сейчас Воздушные силы системно работают над его внедрением.

Где сбивают львиную долю дронов

Заместитель командующего рассказал, что до 50% вражеских беспилотников уничтожают еще на границе или вдоль линии фронта. Именно там расположены наиболее подготовленные бригады Сил обороны, которые всегда готовы к быстрому реагированию и принимают на себя основной удар.



Новая тактика россиян и ответ ВСУ

Враг изменил подход к атакам и теперь запускает "Шахеды" большими "стадами", чтобы прорвать украинскую оборону.

"Они уже не летят какими-то малыми группами. Это напоминает, как кабаны по лесу бегут и сносят все на своем пути. И эта модель будет дальше усиливаться", - рассказал Елизаров.

Он добавил, что даже если экипажи мобильных огневых групп расположить в три эшелона, они не смогут справиться с одновременным пролетом, например, 15 дронов на одном участке. Часть беспилотников все равно прорвется.

Именно поэтому Воздушные силы разработали совершенно новую тактику борьбы с беспилотниками, к которой сейчас системно переходят, отметил заместитель командующего.