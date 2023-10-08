"Будто проснулась 24 февраля": что говорят украинцы в Израиле о ситуации в стране

В Израиле продолжает работать оперативный штаб для помощи украинцам. Также в стране находится немало украинцев, выехавших туда с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

РБК-Украина опросил наших граждан о ситуации в стране сейчас, как работает система оповещения граждан и как люди помогают друг другу в сложное время.

Люди массово сдают кровь и предоставляют жилье пострадавшим

Украинка Оксана Митницкая находится в небольшом городке на севере Израиля, неподалеку от городов Назарет и Ноф-га-Галиль. Это в 30-40 минутах езды от Хайфы.

"Рядом с нами расположена база ВВС Израиля Рамат-Давид. И учитывая, сколько оттуда сейчас происходит вылетов, у пилотов сейчас много работы. Это одна из немногих авиабаз в Израиле, которая раз в год открывает свои двери для посетителей, и там можно увидеть военное оборудование, находящееся на вооружении ЦАХАЛа", – рассказывает она.

По ее словам, все службы и системы оповещения в стране работают очень слаженно, как часы.

"Израиль – страна, которую фактически сформировали мигранты из разных стран. Люди говорят на разных языках, и оповещение также осуществляется на разных языках, есть и специальное приложение. У меня ощущение, что люди находятся под должной защитой. Люди очень сплоченные, патриотизм – на высоком уровне. Когда было оповещение о том, что нужна пострадавшим кровь, то в Хайфе пришло очень много людей. Они заполонили все пространство в больнице. Желающих было настолько много, что людям начали выдавать номерки, и не всем смогли раздать", – добавляет Оксана.

Хотя эскалация сейчас в основном на юге страны, много обломков ракет падают в центре столицы. На севере страны звучала тренировочная сирена. Есть разговоры о том, что может быть эскалация и с севера, со стороны Ливана (Ливанская группировка "Хезболла" поддержала террористов ХАМАС – ред.).

Фото: База ВВС Израиля Рамат-Давид, одна из трех главных авиабаз ВВС Израиля (wikimedia.org)

"Особенность Израиля в том, что сейчас нет сухопутной границы, по которой люди в случае обострения ситуации могут быстро покинуть страну. Но я не вижу, чтобы среди людей было такое настроение, чтобы массово уезжать. Люди не паникуют, люди сплочены. Все бомбоубежища открыты. Во многих новых домах есть специальная укрепленная комната, которая называется маммад – там можно укрыться в случае опасности. Дом, где живу я, более старый, но есть укрытие и все условия, где можно находиться", – объясняет собеседница.

Очень много информации в местных израильских пабликах о том, что люди из северного региона приглашают южан и дают им жилье.

"Это не сдача квартир в аренду. Когда случается беда, люди открывают свои двери. Это в Израиле норма", – отмечает Митницкая.

Местные жители также обсуждают, почему вовремя не отреагировала разведка Израиля. Но другие говорят, что сейчас этот вопрос не актуален, едь сначала нужно преодолеть угрозу, зачистить террористов, вернуть пленных. И напоминают, что доверие в Израиле к армии чрезвычайно высоко.

"Имеется также внутренний политический кризис. Но это отдельная сложная и долгая история. В Израиле проходят протесты против судебной реформы. Есть так называемый комитет сопротивления, но он быстро перепрофилировался, начал оказывать операционную помощь в текущей ситуации. Сейчас политические силы консолидировались и готовы работать вместе. У меня возникает ощущение, что все службы в Израиле работают именно во время таких ситуаций даже еще более слаженно", – делится впечатлениями женщина.

"Военные корреспонденты проводят параллели с войной в Украине"

Украинская телеведущая и журналистка Катерина Трушик, которая сейчас находится с детьми в Израиле, находится в Хайфе. Это город на севере Израиля.

"Знаете, вчера у меня было такое чувство, будто я проснулась 24 февраля. Все эти новости о взрывах, воздушных тревогах. Террористы убивали мирных людей. Сегодня в Хайфе людей на улицах очень мало, машин тоже. Вчера на улицах не было вообще никого. Сегодня же люди начали понемногу выходить. На местных детских площадках обычно много детей, а сегодня буквально несколько", – рассказывает телеведущая.

Фото: ХАМАС атакует города Израиля (twitter.com/yaseenizeddee)

Местные жители говорят, что такой ситуации, как сейчас происходит, в Израиле еще никогда не было. И по количеству погибших, по количеству раненых, и по наглости террористов.

"И это даже несмотря на то, что Израиль находится в состоянии войны уже более 70 лет. То, как ведут себя террористы в Израиле – мне это все очень напоминает зверства россиян в Украине. Даже по израильскому телевидению я слышала, как военные корреспонденты проводят параллели и говорят, что это так, как происходит в Украине сейчас", – добавляет она.

"Люди верят в армию и знают, что вооруженные силы их защитят"

Кроме общих оповещений, на телефоны жителям Израиля постоянно приходят смс с номерами телефонов, куда обращаться за получением психологической помощи, рассказывает Катерина Трушик.

"В Израиле есть своя специфическая система оповещения населения о воздушных тревогах, она отличается от украинской. В Израиле тревоги включаются непосредственно там, где есть опасность. Даже не в том или ином городе, а в конкретном районе. Кстати, эту систему оповещения Израиль уже передал Украине, и насколько я знаю, сейчас она проходит определенные подстроки под украинские частоты", – добавляет она.

Семилетний сын Катерины ходит в местную школу и хорошо знает, как себя вести в случае воздушной тревоги. Когда начался учебный год, у детей была тренировка, где рассказывали, как себя вести, когда ты слышишь воздушную тревогу. И сейчас он точно знал, что делать.

Фото: Доверие к армии в Израиле чрезвычайно высокое (facebook.com/tzahalonline3)

"Вчера сын собрал свои вещи, игрушки, воду положил в рюкзачок. Сам сложил себе тревожный чемоданчик, поставил его у двери и спрашивал, когда мы уйдем в хранилище. Мы эвакуировались из Бучи, поэтому он уже имел такой опыт и раньше", – рассказывает собеседница.

В Хайфе люди находятся в определенном настороженном ожидании, потому что есть вероятность, что к конфликту подключиться "Хезболла" из Ливана. Однако даже самые опытные эксперты не могут дать полную оценку, потому что террористы всегда очень непредсказуемы.

Екатерина считает, что израильская армия могла не сразу среагировать, потому что как раз ожидала возможного нападения с севера. Туда враг накануне перебросил много иранского вооружения именно на севере, широко использовали разведывательные летательные аппараты. И, возможно, именно в это время попытались пробить оборону с другой стороны, с юга.

"Мне кажется, если присутствует критика израильской армии, это все вполне может даже быть инспирировано снаружи. Потому что израильская нация очень консолидирована, армии все очень доверяют. Здесь все говорят: сейчас мы все едины, будем разбираться после победы, сейчас мы должны работать над тем, чтобы побороть врага. Люди верят в армию и знают, что вооруженные силы их защитят. Так же, как и мы в Украине, мы верим в наши украинские вооруженные силы", – высказывает мнение Катерина.