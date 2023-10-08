"Наче прокинулася 24 лютого": що кажуть українці в Ізраїлі про ситуацію в країні

В Ізраїлі продовжує працювати оперативний штаб для допомоги українцям. Також загалом в країні перебуває немало українців, які виїхали туди з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

РБК-Україна опитало наших громадян про ситуацію в країні зараз, як працює система оповіщення громадян і як люди допомагають одне одному в складний час.

Люди масово здають кров і надають житло постраждалим

Українка Оксана Мітніцька зараз перебуває в невеликому містечку на півночі Ізраїлю, неподалік від міст Назарет та Ноф-га-Галіль. Це за 30-40 хвилин їзди від Хайфи.

"Поруч з нами розташована база ВПС Ізраїлю Рамат-Давид. І з огляду на те, скільки звідти зараз відбувається вильотів, у пілотів зараз багато роботи. Це одна з небагатьох авіабаз в Ізраїлі, яка раз на рік відкриває свої двері для відвідувачів, і там можна побачити військове обладнання, яке є на озброєнні ЦАХАЛу", – розповідає вона.

За її словами, всі служби та системи оповіщення працюють дуже злагоджено, як годинник.

"Ізраїль – країна, яку фактично сформували мігранти з різних країн. Люди говорять різними мовами, і оповіщення також здійснюється різними мовами, є й спеціальний застосунок. У мене відчуття, що люди перебувають під належним захистом. Люди дуже згуртовані, патріотизм – на високому рівні. Коли було оповіщення про те, що постраждалим потрібна кров, то в Хайфі прийшло дуже багато людей. Вони заполонили весь простір у лікарні. Бажаючих було настільки багато, що людям почали видавати номерки, і не всім змогли роздати", – додає Оксана.

Хоча ескалація зараз в основному на півдні країни, є багато уламків ракет падають в центрі столиці. На півночі країни звучала тренувальна сирена. Є розмови про те, що може бути ескалація і з півночі, з боку Лівану (Ліванське угрупування "Хезболла" підтримало терористів ХАМАС – ред.)

Фото: База ВПС Ізраїлю Рамат-Давид, одна з трьох головних авіабаз ВПС Ізраїлю (wikimedia.org)

"Особливість Ізраїлю в тому, що зараз немає сухопутного кордону, по якому люди у разі загострення ситуації можуть швидко полишити країну. Але я не бачу, щоб серед людей був такий настрій, щоб масово виїздити. Люди не панікують, люди згуртовані. Всі бомбосховища відкриті. У багатьох нових будинках є спеціальна укріплена кімната, яка називається мамад – там можна укритися у разі небезпеки. Будинок, де мешкаю я, більш старий, але та є сховище і всі умови, де можна перебувати", – пояснює співрозмовниця.

Дуже багато інформації в місцевих ізраїльських пабліках про те, що люди з північного регіону запрошують мешканців з півдня і дають їм житло.

"Це не здача квартир в оренду. Коли трапляється біда, люди відкривають свої двері. Це в Ізраїлі є нормою", – зауважує Мітніцька.

Місцеві мешканці також обговорюють, чому вчасно не зреагувала розвідка Ізраїлю. Але інші кажуть, що зараз це питання не на часі, бо спершу треба подолати загрозу, зачистити терористів, повернути полонених. І нагадують, що довіра в Ізраїлі до армії надзвичайно висока

"Має місце також внутрішня політична криза. Але це окрема складна й довга історія. В Ізраїлі проходять протести проти судової реформи. Є так званий комітет опору, але він швидко перепрофілювався, почав надавати операційну допомогу в поточній ситуації. Зараз політичні сили консолідувалися і готові працювати разом. У мене складається відчуття, що всі служби в Ізраїлі працюють саме під час таких ситуацій навіть ще більш злагоджено", – ділиться враженнями жінка.

"Воєнні кореспонденти проводять паралелі з війно в Україні"

Українська телеведуча і журналістка Катерина Трушик, яка зараз з дітьми в Ізраїлі, перебуває в Хайфі. Це місто на півночі Ізраїлю.

"Знаєте, вчора у мене було таке відчуття, наче я прокинулася 24 лютого. Всі ці новини про вибухи, повітряні тривоги. Терористи вбивали мирних людей. Сьогодні в Хайфі людей на вулицях дуже мало, машин теж. Вчора на вулицях не було взагалі нікого. Сьогодні ж люди почали потроху виходити. На місцевих дитячих майданчиках зазвичай багато дітей, а сьогодні буквально кілька", – розповідає телеведуча.

Фото: ХАМАС атакує міста Ізраїлю (twitter.com/yaseenizeddee)

Місцеві мешканці кажуть, що такої ситуації, як зараз відбувається, в Ізраїлі ще не було ніколи. І за кількістю загиблих, за кількістю поранених, і за нахабністю терористів.

"І це навіть попри те, що Ізраїль знаходиться в стані війни вже понад 70 років. Те, як поводяться терористи в Ізраїлі – мені це все дуже нагадує звірства росіян в України. Навіть по ізраїльському телебаченні я чула, як воєнні кореспонденти проводять паралелі та кажуть, що це так, як відбувається в Україні зараз", – додає вона.

"Люди вірять в армію і знають, що збройні сили їх захистять"

Крім загальних сповіщень, на телефони мешканцям Ізраїлю постійно приходять смс з номерами телефонів, куди завертатися для отримання психологічної допомоги, розповідає Катерина Трушик.

"В Ізраїлі є своя специфічна система оповіщення населення про повітряні тривоги, вона відрізняється від української. В Ізраїлі тривоги вмикаються безпосередньо там, де є небезпека. Навіть не в тому чи іншому місті, а в конкретному районі. До речі, цю систему оповіщення Ізраїль вже передав Україні, і наскільки я знаю, зараз вона проходить певні підлаштування під українські частоти", – додає вона.

Семирічний син Катерини ходить до місцевої школи і добре знає, як себе поводити у разі повітряної тривоги Коли почався навчальний рік, у дітей було тренування, де розповідали, як себе поводити, коли ти чуєш повітряну тривогу. І зараз він точно знав, що треба робити.

Фото: Довіра до армії в Ізраїлю надзвичайно висока (facebook.com/tzahalonline3)

"Вчора cby зібрав свої речі, іграшки, воду поклав у рюкзачок. Сам склав собі тривожну валізку, поставив її біля дверей і запитував, коли ми підемо у сховище. Ми евакуювалися з Бучі, тому він вже мав такий досвід і раніше", – розповідає співрозмовниця.

В Хайфі люди перебувають у певному настороженому очікуванні, бо є вірогідність, що до конфлікту підключитися Хезболла з Лівану. Однак навіть найдосвідченіші експерти не можуть дати повної оцінки, бо терористи завжди дуже непередбачувані.

Катерина вважає, що ізраїльська армія могла не відразу зреагувати, бо якраз чекала можливого нападу з півночі. Туди ворог напередодні перекинув багато іранського озброєння саме на півночі, широко використовували розвідувальні літальні апарати. І, можливо, саме в цей час спробували пробити оборону з іншого боку, з півдня.

"Мені здається, якщо присутня критика ізраїльської армії, це все цілком може навіть може бути інспіроване зовні. Бо ізраїльська нація дуже консолідована, армії всі дуже довіряють. Тут всі кажуть: зараз ми всі єдині, будемо розбиратися після перемоги, зараз ми маємо працювати над тим, щоб побороти ворога. Люди вірять в армію і знають, що збройні сили їх захистять. Так само як і ми в Україні ми віримо у наші українські збройні сили", – висловлює думку Катерина.