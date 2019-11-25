Розпочався процес висування кандидатів на місцевих виборах 29 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Зазначається, що подання документів до територіальних виборчих комісій (ТВК) для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 4 грудня включно. А до 5 грудня включно ТВК прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів.

Повідомляється, що близько 22 політичних партій подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах разом з копією статуту партії.

Перелік цих партій невдовзі буде оприлюднено на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії в розділі "Місцеві вибори" (підрозділ "Призначені вибори").

Перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів, призначені на 29 грудня 2019 року, відбудуться у 6 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ) у 4 областях України (Дніпропетровська, Львівська, Сумська, Чернівецька).

За попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь близько 55,5 тисяч виборців.

Нагадаємо, 18 листопада розпочався процес висування кандидатів на місцевих виборах 22 грудня 2019 року. Реєстрація кандидатів триватиме до 27 листопада включно.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила перші місцеві вибори на 22 грудня 2019 року.