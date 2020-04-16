ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Почався обмін полоненими між Донецьком і Києвом

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 08:59
Почався обмін полоненими між Донецьком і Києвом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Києву передадуть 19 осіб

Почався обмін полоненими між Донецьком і Києвом, який проходить на КПВВ "Майорск". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Процедура проходить в районі КПП через лінію дотику у передмісті Горлівки. В рамках першого в цьому році обміну "ДНР" і "ЛНР" передадуть 19 осіб, натомість заберуть 18.

Раніше представник так званої "Донецької народної республіки" Дарина Морозова заявила, що обмін полоненими пройде 16 квітня.

Нагадаємо, Україна довгий час не могла назвати, скільки людей готують на обмін полоненими.

Раніше повідомлялося, що у списках обміну полоненими не буде кримчан. Українська влада заявила, що не відступає від спроб реалізувати формат "всіх на всіх". Але на цей раз додому повинні повернутися українці, яких утримують бойовики на Донбасі.

Також проведення обміну полоненими з так званими "республіками Донбасу" підтвердили в Офісі президента України. Таке рішення було ухвалене під час переговорів контактної групи по Донбасу у форматі відеоконференції 8 квітня.

Раніше повідомлялося, що бойовики готові допустити до полоненим їх родичів. йшлося про допуск до вісьмом українцям, яких незаконно утримує самопроголошена "ДНР".

У Києві встановили блокпости для температурного скринінгу: список Звільнені в ході обміну полоненими пройдуть обсервацію на Донбасі
Новини України КиївДонецькобмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся