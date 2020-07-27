Вибори в Білорусі: суперниця Лукашенка назвала Крим "фактично російським"

Фото: Світлана Тихановська (Радыё Свабода)

Водночас, Тихоновська заявила, що юридично Крим український

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що фактично Крим є російською територією. Водночас, вона сказала, що юридично він є українським.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Єврорадіо".

Тихановська наголосила, що їй "боляче", що в Україні "була війна", а питання Криму "розділяє людей".

"Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше", - сказала кандидат в президенти Білорусі.

Як відомо, вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Всього там зареєструвані п'ять кандидатів - чинний президент Олександр Лукашенко, екс-депутат Ганна Канопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тихановського - Світлана Тихановська.

Раніше повідомлялося, що Тихановська вивезла дітей в Євросоюз через погрози того, що влада може їх відібрати.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія Білорусі не зареєструвала одного з головних конкурентів чинної влади Віктора Бабарика.