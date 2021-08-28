Початок навчального року, старт податкової амністії та держбюджет-2022: що чекає українців у вересні

Навчальний рік для школярів розпочнеться за партами

В Україні новий навчальний рік розпочнеться у звичайному режимі, чому сприяє "зелений" рівень епідеміологічної ситуації по всій країні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як раніше розповідав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, всі школи будуть працювати в очному режимі, поки країна знаходиться в "зеленій" зоні карантину. Якщо ситуація з поширенням COVID-19 погіршиться, і країна перейде на "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень в рамках адаптивного карантину, будуть вводитися обмеження. Так, в "жовтій" і "помаранчевій" зонах очно працювати будуть тільки ті школи, де щеплено понад 80% вчителів. Решті навчальних закладів доведеться перейти на дистанційне навчання. У "червоній" зоні очне відвідування можливе тільки для дитячих садків і початкової школи.

Що стосується вищих навчальних закладів, керівництво самостійно визначатиме форму навчання для своїх студентів, беручи до уваги епідеміологічну ситуацію в регіоні. Виші можуть практикувати змішану форму навчання - частина занять буде проходити в аудиторії, частина - в онлайні.

Якщо показники захворюваності зростуть, навчальний заклад буде зобов'язаний перевести студентів на дистанційне навчання.

Розпочинається кампанія добровільного декларування доходів

З 1 вересня українці зможуть добровільно задекларувати свої доходи і сплатити податки на них. Згідно із Законом 1539-9 про податкову амністію, громадяни зможуть подати одноразову декларацію з інформацією про активи, з яких не були сплачені податки і збори до 1 січня 2021 року.

Зробити це можна до 1 вересня 2022 року. Відповідно до закону, українці, які зафіксують своє майно в декларації і сплатять збір, звільняються від відповідальності за несплачені податки. У декларацію потрібно вписати валютні цінності, крім готівки, цінні папери, рухоме і нерухоме майно, частки в майні юридичних осіб в Україні та за кордоном. Джерела походження активів вказувати не потрібно.

Згідно із законом, українцям доведеться заплатити 5% відрахувань за активи, які знаходяться в Україні, 9% - за майно за кордоном. Не потрібно декларувати своє житло, якщо воно єдине, і заощадження до 400 тисяч гривень.

Рада отримає проект бюджету до 15 Вересня

Народні депутати повернуться до роботи після канікул на початку осені. Згідно з календарним планом роботи Верховної ради України, шоста сесія розпочнеться 7 вересня, а закінчиться 21 січня 2022 року.

До 15 вересня уряд має затвердити і передати на розгляд ВРУ готовий законопроект про державний бюджет на 2022 рік. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що бюджет буде переданий в Раду вчасно. За його словами, як і минулого року, в документі буде закцентовано увагу на збільшенні фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії.

Крім того, в першу чергу нардепи мають намір розглянути поправки до закону про банківську діяльність. У відповідному законопроекті піде мова про зміни повноважень Ради НБУ та вдосконалення термінології. Також буде розглянуто податковий законопроект, реформа небанківського фінансового сектору - страхування, кредитні спілки, фінансові компанії та фінансові послуги.

Ще в планах - питання оподаткування грального ринку та спеціальний правовий режим для IT-галузі в рамках проекту "Дія сіті".

Карантин в Україні

У вересні в Україні буде і далі діяти адаптивний карантин, який Кабмін продовжив до 1 жовтня. На даний момент вся країна знаходиться в "зеленій" зоні з мінімальними обмеженнями. Так, обов'язковими залишається носіння маски і дотримання соціальної дистанції. Разом з тим, експерти прогнозують погіршення ситуації з коронавірусом вже восени. Це може привести до нового локдауну і посилення обмежень. В даному випадку, в МОЗ не виключають, що будуть вводити певні привілеї для вакцинованих. Як приклад, голова МОЗ Віктор Ляшко наводив кінотеатри, які зможуть працювати за умови, що весь персонал і відвідувачі вакциновані.