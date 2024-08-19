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Начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог

Фото: начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника будут держать под стражей без права на залог. Их подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также предоставлении неправомерной выгоды.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Шевченковский районный суд столицы по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора избрал всем трем подозреваемым безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе.

В Офисе генпрокурора добавили, что сейчас подано соответствующее ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые средства во время обысков у начальников ТЦК.

Что известно о деле

Напомним, 16 августа СБУ задержала руководителей двух ТЦК в Киевской области и их сообщника. Их подозревают в незаконном обогащении более чем в 1 млн долларов.

По информации источников РБК-Украина, "бизнесом" на уклонистах занимались начальники ТЦК Бучанского и Бориспольского районов. Первого зовут Выкочко Леонид, а второго - Сергей Русин.

В ходе обысков СБУ нашла в домах взяточников более 1,2 млн долларов. Деньги они прятали под землей и за обшивкой стен. Кроме того, у фигурантов был целый арсенал оружия.

Следователи установили, что фигуранты предлагали военнообязанным свое содействие во избежание призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

По материалам дела, стоимость таких "услуг" составляла 37 тысяч долларов с одного уклоняющегося. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в том числе фиктивных медсправок, а также "сопровождение" уклонистов во время прохождения ВЛК.

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